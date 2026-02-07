În acest moment, în zona de play-off avem Universitatea Craiova , Rapid , Dinamo , FC Argeș , Universitatea Cluj și CFR Cluj . FC Botoșani ar putea să revină mâine în primele 6, dacă va câștiga partida cu Metaloglobus.

Foarte interesant va fi și duelul de duminică, Oțelul Galați - FCSB . Partida va începe la ora 20:00, iar ambele echipe au câte 37 de puncte în acest moment. Astfel, echipa învinsă va fi aproape eliminată din lupta pentru play-off.

Farul Constanța își poate lua gândul de la play-off după înfrângerea suferită astăzi la Slobozia. Și UTA Arad a pierdut trei puncte uriașe la Miercurea Ciuc.

Pe lângă meciurile programate duminică, vor mai avea loc patru etape până la finalul sezonului regular. Astfel, orice punct e crucial în acest moment.

Programul din etapa a 27-a

FCSB va avea cel mai greu meci în runda cu numărul 27. Campioana en-titre va înfrunta Universitatea Craiova, în deplasare. UTA Arad și FC Botoșani se vor întâlni într-un meci foarte important din cursa pentru play-off. Iată programul:

13 februarie: Petrolul - FC Argeș, ora 20:00;

Petrolul - FC Argeș, ora 20:00; 14 februarie: Universitatea Cluj - Csikszereda, ora 14:30;

Universitatea Cluj - Csikszereda, ora 14:30; 14 februarie: Metaloglobus - Oțelul, ora 19:00;

Metaloglobus - Oțelul, ora 19:00; 15 februarie: UTA Arad - FC Botoșani, ora 14:00;

UTA Arad - FC Botoșani, ora 14:00; 15 februarie: Farul - Rapid, ora 17:00

Farul - Rapid, ora 17:00 15 februarie: Universitatea Craiova - FCSB, ora 20:00;

Universitatea Craiova - FCSB, ora 20:00; 16 februarie: FC Hermannstadt - CFR Cluj, ora 17:00;

FC Hermannstadt - CFR Cluj, ora 17:00; 16 februarie: Dinamo - Unirea Slobozia, ora 20:00;

Toate meciurile pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.