Foarte interesant va fi și duelul de duminică, Oțelul Galați - FCSB. Partida va începe la ora 20:00, iar ambele echipe au câte 37 de puncte în acest moment. Astfel, echipa învinsă va fi aproape eliminată din lupta pentru play-off.
Cum arată clasamentul după CFR Cluj - Universitatea Cluj 3-2
În acest moment, în zona de play-off avem Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, FC Argeș, Universitatea Cluj și CFR Cluj. FC Botoșani ar putea să revină mâine în primele 6, dacă va câștiga partida cu Metaloglobus.
Farul Constanța își poate lua gândul de la play-off după înfrângerea suferită astăzi la Slobozia. Și UTA Arad a pierdut trei puncte uriașe la Miercurea Ciuc.
Pe lângă meciurile programate duminică, vor mai avea loc patru etape până la finalul sezonului regular. Astfel, orice punct e crucial în acest moment.
Programul din etapa a 27-a
FCSB va avea cel mai greu meci în runda cu numărul 27. Campioana en-titre va înfrunta Universitatea Craiova, în deplasare. UTA Arad și FC Botoșani se vor întâlni într-un meci foarte important din cursa pentru play-off. Iată programul:
- 13 februarie: Petrolul - FC Argeș, ora 20:00;
- 14 februarie: Universitatea Cluj - Csikszereda, ora 14:30;
- 14 februarie: Metaloglobus - Oțelul, ora 19:00;
- 15 februarie: UTA Arad - FC Botoșani, ora 14:00;
- 15 februarie: Farul - Rapid, ora 17:00
- 15 februarie: Universitatea Craiova - FCSB, ora 20:00;
- 16 februarie: FC Hermannstadt - CFR Cluj, ora 17:00;
- 16 februarie: Dinamo - Unirea Slobozia, ora 20:00;
Toate meciurile pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro.