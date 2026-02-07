În campionatul românesc, am avut doi coloși decăzuți în acest sezon: FCSB și CFR Cluj. Adică, formațiile care au dominat întrecerea internă, în ultimii ani.

După startul ratat de sezon pe care l-au avut cele două grupări amintite, s-a vorbit foarte mult despre șansele roș-albaștrilor de a prinde play-off-ul. Și, cumva, CFR a fost scoasă din calcule, mai ales că nici rezultatele nu dădeau speranță la o clasare în Top 6. Doar că, după terminarea etapei a 19-a, s-a întâmplat ceva! Despre care doar Daniel Pancu și cei din vestiar pot oferi detalii.

Cert e că, în acest moment, CFR e pe primul loc în clasamentul întocmit pe baza rezultatelor înregistrate, între etapele 20 și 26. Pentru că formația din Gruia e singura cu maxim de puncte: 21 din 21, în urma celor șapte victorii obținute. Iată cum arată această ierarhie, la vârf:

1. CFR Cluj 21 de puncte

2. Universitatea Craiova 15p

3. U Cluj 15p

4. Dinamo 13p

5. Oțelul 10p

6. UTA 10p

De remarcat că, în clasamentul de mai sus, Craiova, Dinamo și Oțelul figurează, totuși, cu câte șase partide jucate. Dar, inclusiv dacă ar câștiga în această etapă, ele nu pot egala punctajul CFR-ului pentru etapele 20-26.

Această revenire miraculoasă a CFR-ului explică și faptul că echipa a ajuns acum pe loc de play-off. O premieră pentru acest sezon!

Pe cine a bătut CFR Cluj, în ultimele șapte etape?

*7 februarie: 3-2 cu Universitatea Cluj (acasă)

*4 februarie: 1-0 cu UTA (deplasare)

*30 ianuarie: 4-2 cu Metaloglobus (acasă)

*25 ianuarie: 4-1 cu FCSB (deplasare)

*18 ianuarie: 1-0 cu Oțelul (acasă)

*19 decembrie: 1-0 cu FC Botoșani (deplasare)

*12 decembrie: 3-1 cu Csikszereda (acasă)