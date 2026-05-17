Universitatea Craiova - U Cluj, meci care poate decide titlul de campioană în Superligă, este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30.

Cum arată echipele de start în Universitatea Craiova - U Cluj

Surprinzător, titular în poarta lui U Cluj nu este lituanianul Gertmonas, ci ”Under”-ul Lefter!

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Carlos Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Joao Goncalves - Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu, Etim

Antrenor: Filipe Coelho

U Cluj: Lefter - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Bic - Stanojev, Nistor, O. Mendy - Lukic

Rezerve: Gertmonas, Coșa - Miguel Silva, G. Simion, Pall, Drammeh, El Sawy, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

Oltenii au un punct peste clujeni

Echipa lui Filipe Coelho se află pe primul loc în clasament cu 46 de puncte, în timp ce formația dirijată de Cristiano Bergodi ocupă poziția secundă la o lungime în spatele liderului.

Dacă va câștiga în Bănie, în fața propriilor suporteri, atunci Universitatea Craiova va deveni campioana României. Altfel, la cine merge titlul se va decide în ultima etapă.

Ultima întâlnire dintre Universitatea Craiova și ”U” Cluj a avut loc în Cupa României, când oltenii au trecut la loviturile de departajare de ardeleni în finala competiției (0-0, 6-5 d.l.d.).

În turul play-off-ului, ”U” Cluj a demontat-o pe Universitatea Craiova pe ”Cluj-Arena”, cu 4-0, într-un meci care dădea peste cap calculele statisticienilor.