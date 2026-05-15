Avertisment clar pentru olteni înainte de meciul de titlu: planul lui Bergodi

După ce a câștigat Cupa României în fața echipei U Cluj, impunându-se la loviturile de departajare cu scorul de 6-5, în urma unei remize albe, formația din Bănie se concentrează acum pe campionat. Duminică, de la ora 20:30, Universitatea Craiova primește din nou vizita clujenilor în penultima etapă din play-off. O victorie pe teren propriu le asigură matematic mult doritul titlu de campioni.
Totuși, entuziasmul este temperat de foștii oameni de fotbal. Aurel Țicleanu, a atras atenția asupra strategiei pe care crede că o pregătește Bergodi.
Oltenii, puși în gardă
„Bergodi are deja un plan, pregătește meciul viitor, și pare că lor și un meci de egalitate le face bine. Eu cred că lui U Cluj dacă îi spui acum 0-0 semnează, ei semnează, la Craiova nu se știe. Craiova răspunde doar sâmbătă seara, după părerea mea, dacă Rapidul nu mai are miză...”, a spus Aurel Țicleanu.
La rândul său, antrenorul Cristiano Bergodi a transmis la capătul finalei din Cupa României că echipa sa își va vinde scump pielea în campionat.
„E păcat că primul obiectiv s-a dus. Campionatul nu era un obiectiv, dar suntem acolo și nu cedăm nimic. Nu cedăm niciun milimetru. Mergem în Bănie pentru un rezultat pozitiv”, a zis tehnicianul.