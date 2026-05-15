Avertisment clar pentru olteni înainte de meciul de titlu: planul lui Bergodi

Totuși, entuziasmul este temperat de foștii oameni de fotbal. Aurel Țicleanu , a atras atenția asupra strategiei pe care crede că o pregătește Bergodi.

După ce a câștigat Cupa României în fața echipei U Cluj, impunându-se la loviturile de departajare cu scorul de 6-5, în urma unei remize albe, formația din Bănie se concentrează acum pe campionat. Duminică, de la ora 20:30, Universitatea Craiova primește din nou vizita clujenilor în penultima etapă din play-off. O victorie pe teren propriu le asigură matematic mult doritul titlu de campioni.

Oltenii, puși în gardă

„Bergodi are deja un plan, pregătește meciul viitor, și pare că lor și un meci de egalitate le face bine. Eu cred că lui U Cluj dacă îi spui acum 0-0 semnează, ei semnează, la Craiova nu se știe. Craiova răspunde doar sâmbătă seara, după părerea mea, dacă Rapidul nu mai are miză...”, a spus Aurel Țicleanu.

La rândul său, antrenorul Cristiano Bergodi a transmis la capătul finalei din Cupa României că echipa sa își va vinde scump pielea în campionat.

„E păcat că primul obiectiv s-a dus. Campionatul nu era un obiectiv, dar suntem acolo și nu cedăm nimic. Nu cedăm niciun milimetru. Mergem în Bănie pentru un rezultat pozitiv”, a zis tehnicianul.