Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”

Universitatea Craiova a câștigat titlul în Superliga cu o etapă înainte de finalul play-off-ului.
Oltenii a zdrobit-o pe ”U” Cluj cu 5-0 pe stadionul „Ion Oblemenco” și au pus capăt unei secete de 35 de ani.
Florin Prunea a subliniar marea greșeală făcută de Cristiano Bergodi în meciul cu Universitatea Craiova.
Florin Prunea a vorbit despre „enigma” meciului jucat la Craiova.
Fostul fotbalist al oltenilor, care a făcut parte și din „Generația de Aur”, a scos în evidență absența lui Edvinas Gertmonas din poartă.
„Știi care a fost enigma meciului pentru mine ieri? De ce nu l-a băgat să apere pe Gertmonas. Băi, portarul numărul 1 al campionatului a stat pe bancă. Spuneți-mi și mie de ce?! În finală de campionat stă pe bancă.
Am înnebunit când am văzut. Când am văzut alcătuirea echipei, vorbeam singur. Nu am nicio treabă, dar l-am votat toți pe Gertmonas portarul campionatului și să stea pe bancă în finala campionatului?
La asta nu m-am gândit (n.r. poate a simțit ceva la încălzire, poate a avut o accidentare), dar nu cred, frate”, a declarat Florin Prunea, la iamsport.
În locul golakeeper-ului lituanian a apărat Ștefan Lefter, iar motivul din spatele acestei decizii a fost acela de a nu avea un jucător U21 pe teren, ci în poartă.
Gertmonas are 74 de meciuri în tricoul lui ”U” Cluj și a reușit să țină poarta intactă în 30 de partide.
Eventul îi permite Universității Craiova să evolueze în preliminariile Champions League, o competiție care poate crește exponențial veniturile clubului. O eventuală calificare în grupa principală a Ligii Campionilor ar asigura aproximativ 20 de milioane de euro, sumă la care se vor adăuga și încasările din vânzarea biletelor.
Ca un obiectiv secundar asigurat de acest parcurs, depășirea turului 2 preliminar din Champions League garantează cel puțin prezența echipei în grupa principală din Conference League. Clubul mizează pe un parcurs lung în Europa, după ce în acest sezon competițional a evoluat în faza grupelor, ratând primăvara europeană în urma meciului pierdut pe final contra grecilor de la AEK.
