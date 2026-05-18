Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”

Oltenii a zdrobit-o pe ”U” Cluj cu 5-0 pe stadionul „Ion Oblemenco” și au pus capăt unei secete de 35 de ani.

Universitatea Craiova a câștigat titlul în Superliga cu o etapă înainte de finalul play-off-ului.

Florin Prunea a vorbit despre „enigma” meciului jucat la Craiova.

Fostul fotbalist al oltenilor, care a făcut parte și din „Generația de Aur”, a scos în evidență absența lui Edvinas Gertmonas din poartă.

„Știi care a fost enigma meciului pentru mine ieri? De ce nu l-a băgat să apere pe Gertmonas. Băi, portarul numărul 1 al campionatului a stat pe bancă. Spuneți-mi și mie de ce?! În finală de campionat stă pe bancă.

Am înnebunit când am văzut. Când am văzut alcătuirea echipei, vorbeam singur. Nu am nicio treabă, dar l-am votat toți pe Gertmonas portarul campionatului și să stea pe bancă în finala campionatului?

La asta nu m-am gândit (n.r. poate a simțit ceva la încălzire, poate a avut o accidentare), dar nu cred, frate”, a declarat Florin Prunea, la iamsport.

În locul golakeeper-ului lituanian a apărat Ștefan Lefter, iar motivul din spatele acestei decizii a fost acela de a nu avea un jucător U21 pe teren, ci în poartă.

Gertmonas are 74 de meciuri în tricoul lui ”U” Cluj și a reușit să țină poarta intactă în 30 de partide.