Cristiano Bergodi, extaziat după victoria în fața lui FCSB: „Cele mai frumoase meciuri”

Cristiano Bergodi, extaziat după victoria în fața lui FCSB: „Cele mai frumoase meciuri” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Bergodi s-a arătat mulțumit de echipa sa după victoria cu FCSB.

TAGS:
FCSBCristiano BergodiU ClujSuperliga
Din articol

”U” Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a 14-a din Superliga, jucat pe terenul „șepcilor roșii”.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jovo Lukic, în minutul 76, iar FCSB a avut un gol anulat din camera VAR al lui Alexandru Stoian în minutul 44 pe motiv de offside.

Cristiano Bergodi a spus-o clar după victoria cu FCSB: „Nu suntem Barcelona”

Antrenorul lui ”U” Cluj s-a arătat mulțumit de felul în care au arătat elevii săi, chiar dacă FCSB a dominat meciul.

Cristiano Bergodi a explicat că este mulțumit de rezultat și de felul în care a rezistat defensiva lui.

„Sunt cele mai frumoase meciuri atunci când câștigi cu suferință, nu suntem Barcelona. Am jucat împotriva unei echipe bune, au avut unele situații de gol, am încercat și noi să ajungem la poartă. Puteam să dăm și al doilea gol. Cred că am avut o strategie bună de joc.

Mereu sunt lucruri de îmbunătățit, să înveți să controlezi jocul, dar sunt momente și când trebuie să stai în zona 2 și să pleci pe contraatac. Vreau să felicit jucătorii acum pentru că după voi uita. Sunt 3 puncte împotriva unei echipe care va fi sigur în play-off, are calitate, are jucători cu calitate. Va reveni și va sta sigur în play-off. Are jucători foarte buni. Nu a fost ușor să îi contracarăm. Au avut ocazii de gol, dar am avut un portar bun. Am lucrat fazele fixe și am dat gol. Publicul contează într-un meci de fotbal, e al 12-lea jucător. Noi suntem mulțumiți. Era un meci important, am câștigat 3 puncte mari.

Uneori nu am avut șansă. Nu meritam să pierdem cu Rapid acasă, măcar acum am câștigat cu șansă. Jucătorii au arătat că au caracter. FCSB a dat 4 goluri cu Rapid, e mult. După perioada asta 3 înfrângeri, cu Rapid, Craiova și Petrolul, trebuia să ne îmbunătățim. Urmează meciul cu Csikszereda și trebuie să îi acordăm multă importanță, cunosc antrenorul, a fost cu mine la Sepsi. Munca noastră e pe drumul cel bun”, a spus Cristiano Bergodi.

  • Universitatea cluj fcsb superliga superbet 2112025 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

FCSB a rămas cu 21 de puncte și a coborât în clasamentul Superligii pe poziția a șaptea, la două puncte în spatele Farului care s-a impus la Voluntari în această rundă.

De cealaltă parte, ”U” Cluj a rămas pe locul patru cu 25 de puncte după 14 meciuri, dar Petrolul și Farul sunt la o „lungime”, respectiv două „lungimi” de „șepcile roșii”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi
Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele
Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele
După ce „U” Cluj a învins-o pe FCSB, Alex Chipciu a spus pe ce loc va termina echipa lui Becali: „Cu siguranță”
După ce „U” Cluj a învins-o pe FCSB, Alex Chipciu a spus pe ce loc va termina echipa lui Becali: „Cu siguranță”
Basarab Panduru nu crede că „U” Cluj a meritat victoria cu FCSB: „Era mai corect așa”
Basarab Panduru nu crede că „U” Cluj a meritat victoria cu FCSB: „Era mai corect așa”
Fotbalistul făcut praf de Gigi Becali după „U” Cluj - FCSB 1-0: „La revedere!”
Fotbalistul făcut praf de Gigi Becali după „U” Cluj - FCSB 1-0: „La revedere!”
Reacția lui Denis Drăguș după ce a revenit pe teren în U Cluj - FCSB: ”Nu avem ce să facem!”
Reacția lui Denis Drăguș după ce a revenit pe teren în U Cluj - FCSB: ”Nu avem ce să facem!”
ULTIMELE STIRI
Newcastle - Everton 0-1 | „Caramele” victorie mare în deplasrea de pe „St James' Park”
Newcastle - Everton 0-1 | „Caramele” victorie mare în deplasrea de pe „St James' Park”
Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele
Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele
Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”
Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”
Adrian Mutu l-a taxat pe Laurențiu Reghecampf: „Astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani”
Adrian Mutu l-a taxat pe Laurențiu Reghecampf: „Astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani”
Ianis Hagi, umilit în Turcia! A intrat pe teren, iar Alanyaspor a încasat patru goluri: ce notă a primit
Ianis Hagi, umilit în Turcia! A intrat pe teren, iar Alanyaspor a încasat patru goluri: ce notă a primit
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Gigi Becali vrea să scape de jucătorul de la FCSB cu salariu de 30.000 de euro!

Gigi Becali vrea să scape de jucătorul de la FCSB cu salariu de 30.000 de euro!

„Inter se destramă!” Italienii aruncă bomba după eșecul lui Cristi Chivu în derby-ul cu AC Milan

„Inter se destramă!” Italienii aruncă bomba după eșecul lui Cristi Chivu în derby-ul cu AC Milan

Tatăl lui Al-Hamlawi anunță iminenta plecare a fiului său de la Craiova: „I-am blocat pe WhatsApp!“

Tatăl lui Al-Hamlawi anunță iminenta plecare a fiului său de la Craiova: „I-am blocat pe WhatsApp!“


Recomandarile redactiei
Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”
Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”
Adrian Mutu l-a taxat pe Laurențiu Reghecampf: „Astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani”
Adrian Mutu l-a taxat pe Laurențiu Reghecampf: „Astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani”
Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”
Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”
Laurențiu Reghecampf, revoltat de arbitraj după înfrângerea cu U Cluj: ”Puțin suspect!”
Laurențiu Reghecampf, revoltat de arbitraj după înfrângerea cu U Cluj: ”Puțin suspect!”
Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele
Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

stirileprotvCiolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

Doi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

stirileprotvDoi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

Un cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

stirileprotvUn cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

stirileprotvCiclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!