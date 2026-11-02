Cristiano Bergodi, extaziat după victoria în fața lui FCSB: „Cele mai frumoase meciuri”

”U” Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a 14-a din Superliga, jucat pe terenul „șepcilor roșii”.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jovo Lukic, în minutul 76, iar FCSB a avut un gol anulat din camera VAR al lui Alexandru Stoian în minutul 44 pe motiv de offside.

Cristiano Bergodi a spus-o clar după victoria cu FCSB: „Nu suntem Barcelona”

Antrenorul lui ”U” Cluj s-a arătat mulțumit de felul în care au arătat elevii săi, chiar dacă FCSB a dominat meciul.

Cristiano Bergodi a explicat că este mulțumit de rezultat și de felul în care a rezistat defensiva lui.

„Sunt cele mai frumoase meciuri atunci când câștigi cu suferință, nu suntem Barcelona. Am jucat împotriva unei echipe bune, au avut unele situații de gol, am încercat și noi să ajungem la poartă. Puteam să dăm și al doilea gol. Cred că am avut o strategie bună de joc.

Mereu sunt lucruri de îmbunătățit, să înveți să controlezi jocul, dar sunt momente și când trebuie să stai în zona 2 și să pleci pe contraatac. Vreau să felicit jucătorii acum pentru că după voi uita. Sunt 3 puncte împotriva unei echipe care va fi sigur în play-off, are calitate, are jucători cu calitate. Va reveni și va sta sigur în play-off. Are jucători foarte buni. Nu a fost ușor să îi contracarăm. Au avut ocazii de gol, dar am avut un portar bun. Am lucrat fazele fixe și am dat gol. Publicul contează într-un meci de fotbal, e al 12-lea jucător. Noi suntem mulțumiți. Era un meci important, am câștigat 3 puncte mari.

Uneori nu am avut șansă. Nu meritam să pierdem cu Rapid acasă, măcar acum am câștigat cu șansă. Jucătorii au arătat că au caracter. FCSB a dat 4 goluri cu Rapid, e mult. După perioada asta 3 înfrângeri, cu Rapid, Craiova și Petrolul, trebuia să ne îmbunătățim. Urmează meciul cu Csikszereda și trebuie să îi acordăm multă importanță, cunosc antrenorul, a fost cu mine la Sepsi. Munca noastră e pe drumul cel bun”, a spus Cristiano Bergodi.