Ianis Hagi, umilit în Turcia! A intrat pe teren, iar Alanyaspor a încasat patru goluri: ce notă a primit

Ianis Hagi, umilit în Turcia! A intrat pe teren, iar Alanyaspor a încasat patru goluri: ce notă a primit Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ianis Hagi a jucat pentru Alanyaspor, într-un meci în care formația „prințului” a fost umilită în campionatul Turciei.

TAGS:
Ianis HagiTurciaAlanyaspor
Din articol

Genclerbirligi s-a distrat pe teren propriu cu echipa lui Ianis Hagi și s-a impus cu 5-0, într-un meci din runda a 10-a din campionatul Turciei.

Golurile au fost marcate de Ulgun, care a deschis scorul la prima fază în minutul 1, ca mai apoi Tongya (59'), Gouveia (66', 78') și Mendes (68') să înscrie și ei în poarta lui Alanyspor.

Ianis Hagi a intrat în a doua repriză și urmat un val de goluri 

Jucătorul român a început meciul de pe bancă și a fost introdus pe teren în minutul 55, la scorul de 0-1.

Ianis Hagi a fost neputincios în fața unui adversar nemilos, care a marcat de patru ori în decursul a 22 de minute. 

Căpitanul echipei naționale a fost notat cu 6,1 de portalul Sofascore după meciul în care Alanyspor a fost umilită.

  • Ianis hagi transfer marseille
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ianis Hagi are nouă meciuri jucate în acest sezon pentru formația din Turcia și nu a reușit încă să marcheze, având doar o pasă decisivă în stagiunea actuală.

Jucătorul de 28 de ani este cotat la 1,8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi
Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi
ARTICOLE PE SUBIECT
La patru zile după tirada antrenorului, Ianis Hagi a revenit pe teren. Ce a urmat
La patru zile după tirada antrenorului, Ianis Hagi a revenit pe teren. Ce a urmat
L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"
L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"
Probleme fără sfârșit pentru Ianis Hagi! Antrenorul lui Alanyaspor nu l-a iertat + Nota primită
Probleme fără sfârșit pentru Ianis Hagi! Antrenorul lui Alanyaspor nu l-a iertat + Nota primită
Ianis Hagi, înapoi în Superliga? Verdict clar în direct, în ziua în care a împlinit 28 de ani
Ianis Hagi, înapoi în Superliga? Verdict clar în direct, în ziua în care a împlinit 28 de ani
Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor
Ce au scris turcii despre Ianis Hagi după 0-3 cu Fenerbahce și reacția antrenorului de la Alanyaspor
ULTIMELE STIRI
Newcastle - Everton 0-1 | „Caramele” victorie mare în deplasrea de pe „St James' Park”
Newcastle - Everton 0-1 | „Caramele” victorie mare în deplasrea de pe „St James' Park”
Cristiano Bergodi, extaziat după victoria în fața lui FCSB: „Cele mai frumoase meciuri”
Cristiano Bergodi, extaziat după victoria în fața lui FCSB: „Cele mai frumoase meciuri”
Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele
Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele
Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”
Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”
Adrian Mutu l-a taxat pe Laurențiu Reghecampf: „Astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani”
Adrian Mutu l-a taxat pe Laurențiu Reghecampf: „Astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Gigi Becali vrea să scape de jucătorul de la FCSB cu salariu de 30.000 de euro!

Gigi Becali vrea să scape de jucătorul de la FCSB cu salariu de 30.000 de euro!

„Inter se destramă!” Italienii aruncă bomba după eșecul lui Cristi Chivu în derby-ul cu AC Milan

„Inter se destramă!” Italienii aruncă bomba după eșecul lui Cristi Chivu în derby-ul cu AC Milan

Tatăl lui Al-Hamlawi anunță iminenta plecare a fiului său de la Craiova: „I-am blocat pe WhatsApp!“

Tatăl lui Al-Hamlawi anunță iminenta plecare a fiului său de la Craiova: „I-am blocat pe WhatsApp!“


Recomandarile redactiei
Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”
Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”
Adrian Mutu l-a taxat pe Laurențiu Reghecampf: „Astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani”
Adrian Mutu l-a taxat pe Laurențiu Reghecampf: „Astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani”
Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”
Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”
Laurențiu Reghecampf, revoltat de arbitraj după înfrângerea cu U Cluj: ”Puțin suspect!”
Laurențiu Reghecampf, revoltat de arbitraj după înfrângerea cu U Cluj: ”Puțin suspect!”
Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele
Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Turcii s-au decis! Ce se întâmplă cu Umit Akdag în următorul sezon
Turcii s-au decis! Ce se întâmplă cu Umit Akdag în următorul sezon
Scandal în Coreea de Sud, după ce vedeta naționalei de fotbal a primit pedeapsă cu suspendare pentru un sex-tape ilegal
Scandal în Coreea de Sud, după ce vedeta naționalei de fotbal a primit pedeapsă cu suspendare pentru un sex-tape ilegal
CITESTE SI
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

stirileprotvCiolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”

Doi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

stirileprotvDoi tineri din Bistrița au cumpărat un Ferrari cu 70.000 de euro și se bucurau de chilipir. În 48 de ore au rămas fără el

Un cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

stirileprotvUn cuplu nu și-a permis o casă în Marea Britanie, așa că a cumpărat un cătun în Franța, cu șapte locuințe. Cât a economisit

Ciclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

stirileprotvCiclonul Agneta ajunge în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii avertizează că ar putea fi emis cod roșu de ploi

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!