Ianis Hagi, umilit în Turcia! A intrat pe teren, iar Alanyaspor a încasat patru goluri: ce notă a primit

Genclerbirligi s-a distrat pe teren propriu cu echipa lui Ianis Hagi și s-a impus cu 5-0, într-un meci din runda a 10-a din campionatul Turciei.

Golurile au fost marcate de Ulgun, care a deschis scorul la prima fază în minutul 1, ca mai apoi Tongya (59'), Gouveia (66', 78') și Mendes (68') să înscrie și ei în poarta lui Alanyspor.

Ianis Hagi a intrat în a doua repriză și urmat un val de goluri

Jucătorul român a început meciul de pe bancă și a fost introdus pe teren în minutul 55, la scorul de 0-1.

Ianis Hagi a fost neputincios în fața unui adversar nemilos, care a marcat de patru ori în decursul a 22 de minute.

Căpitanul echipei naționale a fost notat cu 6,1 de portalul Sofascore după meciul în care Alanyspor a fost umilită.