La finalul partidei, Alexandru Chipciu a vorbit despre lupta pentru play-off și a oferit un pronostic în privința echipei lui Gigi Becali.

Căpitanul clujenilor consideră că FCSB va termina sezonul regulat între primele cinci formații, în ciuda poziției ocupate în prezent. Campioana se află pe locul al șaptelea, cu 21 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj a urcat pe patru, cu 25 de puncte.

Chipciu: „FCSB cu siguranță va fi în primele 4-5”

„Sincer, când am început meciul, nu ne așteptam să ne dea replica asta, cu pressing. A venit Mister Reghe înapoi și era clar că echipa era pe ideea de a presa non-stop și de a veni peste adversar. Nu am mai simțit presiunea asta. Ne-a fost greu. Am avut și șansă în meciul ăsta, cum în alte meciuri nu am avut. Cu un meci echilibrat am câștigat cu puțin noroc, dar asta e fotbalul”, a declarat Chipciu la flash-interviuri.

„Craiova e cu un nivel peste toate celelalte echipe. La Dinamo am simțit că putem să câștigăm, la fel și la Rapid. Cred că suntem de valori apropiate. Aș spune că e un clasament corect până acum. Suntem noi pe 4 acum, Petrolul joacă fotbal, Farul e acolo cu domnul Sabău, care i-a readus în play-off. Corvinul e o echipă grea, FCSB cu siguranță va fi și ea în primele 4-5”, a continuat mijlocașul.