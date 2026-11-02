Newcastle - Everton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 22:00. Duel cu repetiție în finalul etapei

Newcastle - Everton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 22:00. Duel cu repetiție în finalul etapei Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Newcastle și Everton se înfruntă diseară, de la ora 22:00, în ultimul meci al etapei a noua din Premier League. Partida de pe St. James' Park va fi transmisă în direct de VOYO Sport 1.

TAGS:
NewcastleEvertonMatthias JaissleDavid Moyes
Din articol

Newcastle - Everton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 22:00

Duelul din această seară vine la doar patru zile după ce Everton și Newcastle s-au înfruntat și în Cupa Ligii Angliei. Joi seară, formația lui David Moyes s-a impus cu 3-1 pe Hill Dickinson Stadium și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției.

De această dată, partida se va disputa pe St. James' Park, iar Newcastle va căuta revanșa. Înaintea meciului, antrenorul Matthias Jaissle s-a arătat îngrijorat de ușurința cu care echipa sa primește goluri.

"Trebuie să lucrăm la capitolul ăsta, primim prea multe goluri. E nevoie să evităm erorile individuale, iar luni seară să arătăm mult mai bine", a spus Jaissle.

Newcastle a încasat deja 14 goluri în acest sezon de Premier League. Doar Chelsea (15), Ipswich (18), Coventry (16), Manchester United (15) și Sunderland (17) stau mai rău la acest capitol. 

  • "Coțofenele" ocupă locul 12 în Premier League, cu 11 puncte în 8 etape. Everton e pe 14, cu 10 puncte.

Deși a avut un start de sezon foarte bun și a fost neînvinsă în primele șase runde, Everton a regresat și nu a făcut față contra granzilor londonezi Chelsea și Arsenal, în ambele ocazii pierzând cu 0-2.

"Va fi un meci diferit contra lui Newcastle față de cel de joi. Au un public excelent și știm ce ne așteaptă. E nevoie să mergem acolo cu încredere", a spus și David Moyes, înaintea jocului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!
Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!
PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat
PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat
PRO TV aduce din 20 noiembrie Dinastia dragostei, un serial turcesc despre iubire, răzbunare și secrete de familie
PRO TV aduce din 20 noiembrie Dinastia dragostei, un serial turcesc despre iubire, răzbunare și secrete de familie
Al-Gharafa – Al-Qadsiah, live de la ora 20:15 pe VOYO. Florinel Coman poate bifa o premieră spectaculoasă
Al-Gharafa – Al-Qadsiah, live de la ora 20:15 pe VOYO. Florinel Coman poate bifa o premieră spectaculoasă
Leo Messi, de neoprit! Gol și assist în ultimul meci pentru Inter Miami
Leo Messi, de neoprit! Gol și assist în ultimul meci pentru Inter Miami
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

„Umblă cu prostituate, bea de rupe și m-a înșelat și când eram însărcinată“: starul de la Roma, făcut praf de soție

„Umblă cu prostituate, bea de rupe și m-a înșelat și când eram însărcinată“: starul de la Roma, făcut praf de soție

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive

Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive

E OUT! S-a decis și nu mai semnează cu liderul Dinamo după revolta suporterilor

E OUT! S-a decis și nu mai semnează cu liderul Dinamo după revolta suporterilor


Recomandarile redactiei
Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!
Klopp, gata să ia o decizie radicală: cel mai în formă atacant german, OUT de la națională!
Următoarea surpriză pregătită de Hagi la națională: jucătorul de 22 de ani așteaptă convocarea!
Următoarea surpriză pregătită de Hagi la națională: jucătorul de 22 de ani așteaptă convocarea!
Constantin Budescu a făcut spectacol la noul său club! „Dublă” reușită de fostul star al FCSB
Constantin Budescu a făcut spectacol la noul său club! „Dublă” reușită de fostul star al FCSB
Leo Messi, de neoprit! Gol și assist în ultimul meci pentru Inter Miami
Leo Messi, de neoprit! Gol și assist în ultimul meci pentru Inter Miami
PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat
PRO TV anunță noua grilă: reveniri legendare, premiere captivante și divertisment de neratat
Alte subiecte de interes
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Șase cluburi din Premier League trebuie să vândă rapid jucători! Se anunță sancțiuni drastice
Șase cluburi din Premier League trebuie să vândă rapid jucători! Se anunță sancțiuni drastice
Chelsea a demolat-o pe Everton! Cole Palmer s-a dezlănțuit și a înscris 4 goluri pe ”Stamford Bridge”
Chelsea a demolat-o pe Everton! Cole Palmer s-a dezlănțuit și a înscris 4 goluri pe ”Stamford Bridge”
Newcastle a transferat un fundaș care a jucat la Campionatul Mondial: 35 de milioane de euro!
Newcastle a transferat un fundaș care a jucat la Campionatul Mondial: 35 de milioane de euro!
Eddie Howe o părăsește pe Newcastle! Un antrenor de 38 de ani din Arabia Saudită e favorit să-l înlocuiască
Eddie Howe o părăsește pe Newcastle! Un antrenor de 38 de ani din Arabia Saudită e favorit să-l înlocuiască
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!