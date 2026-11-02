Newcastle - Everton, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 22:00. Duel cu repetiție în finalul etapei

Duelul din această seară vine la doar patru zile după ce Everton și Newcastle s-au înfruntat și în Cupa Ligii Angliei. Joi seară, formația lui David Moyes s-a impus cu 3-1 pe Hill Dickinson Stadium și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției.

De această dată, partida se va disputa pe St. James' Park, iar Newcastle va căuta revanșa. Înaintea meciului, antrenorul Matthias Jaissle s-a arătat îngrijorat de ușurința cu care echipa sa primește goluri.

"Trebuie să lucrăm la capitolul ăsta, primim prea multe goluri. E nevoie să evităm erorile individuale, iar luni seară să arătăm mult mai bine", a spus Jaissle.

Newcastle a încasat deja 14 goluri în acest sezon de Premier League. Doar Chelsea (15), Ipswich (18), Coventry (16), Manchester United (15) și Sunderland (17) stau mai rău la acest capitol.

"Coțofenele" ocupă locul 12 în Premier League, cu 11 puncte în 8 etape. Everton e pe 14, cu 10 puncte.

Deși a avut un start de sezon foarte bun și a fost neînvinsă în primele șase runde, Everton a regresat și nu a făcut față contra granzilor londonezi Chelsea și Arsenal, în ambele ocazii pierzând cu 0-2.

"Va fi un meci diferit contra lui Newcastle față de cel de joi. Au un public excelent și știm ce ne așteaptă. E nevoie să mergem acolo cu încredere", a spus și David Moyes, înaintea jocului.