Adrian Mutu l-a taxat pe Laurențiu Reghecampf: „Astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani”

„Briliantul” a susținut că astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani în fotbalul românesc.
Adrian Mutu, discurs fără menajamente față de Laurențiu Reghecampf
Mutu a considerat nepotrivit ca Reghecampf să se plângă de arbitraj după prima înfrângere din campionat de la revenire.
„E ciudat, asta am observat acum la Laurențiu și nu îmi place, pentru că a pierdut un meci și deja a început cu arbitrii. Adică arbitrul nu a văzut, arbitrul nu a făcut.
Eu cred că nu își au rostul astfel de comentarii. Astea își aveau rostul acum 10 ani sau ultima oară când a câștigat el campionatul, dar cred că am trecut de mult peste astfel de lucruri.
Mutu: „FCSB nu a avut atât de multe ocazii”
Și nu are treabă niciuna cu altele. Dacă ar analiza mai bine ce s-a întâmplat acolo, ar vedea că FCSB nu a avut atât de multe ocazii. A avut șutul lui Muhar și bara lui Drăguș.
Dacă stau să mă gândesc, după șutul lui Muhar, Cluj a răspuns imediat pe contraatac prin Macalou. A fost o ocazie bună. Au fost niște ocazii și de o parte, și de alta. Clujul mai mult pe contraatac, dar cred că au avut o strategie bine pusă la punct”, a declarat Adrian Mutu, la Digi Sport.
Laurențiu Reghecampf a acuzat arbitrajul după „U” Cluj - FCSB
Anterior, Laurențiu Reghecampf a spus că brigada condusă de Iulian Călin a favorizat-o pe „U” Cluj.
„Din păcate, fotbalul se joacă pe goluri. Cred că rezultatul este nedrept. Așa se întâmplă când nu marchezi. E dificil să vorbesc acum, nu îmi place să vorbesc despre arbitraj. Totul a fost prea într-o singură direcție. Dacă tu stai trei-patru minute la golul marcat de noi... Probabil este ofsaid, nu știu, din ceea ce am văzut noi, piciorul lui Cristea este mai interior decât corpul lui Stoian. Este decizia lor, nu avem ce să facem.
La ultima fază, dacă urmăriți traiectoria mingii, se duce spre Drăguș, iar jucătorul este foarte inteligent, se duce cu mâna, deviază mingea, iar apoi pleacă din zona arbitrului. I-am spus arbitrului, mi se pare puțin suspect ținând cont de originea arbitrului și ceea ce s-a întâmplat pe teren.
(...) I-am spus arbitrului: <<Uită-te ce face Bic, nu are treabă cu faza, decât blochează jucătorul ca Lukic să vină singur în fața porții>>. Dacă dânșii nu urmăresc fotbalul și nu văd fazele, nu au de unde să știe. E important că echipa joacă, e important că își doresc. Ne dorim să câștigăm. De multe ori mi-aș dori să jucăm mai slab, dar să câștigăm”, a declarat Laurențiu Reghecampf.
Universitatea Cluj a învins-o luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, pe FCSB, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă.
Caseta meciului
- „U” Cluj: Lefter – Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu – Bic – Macalou, Pedro Pinho, M. Ştefănescu (O. Mendy 56'), Stanojev (Adams Friday 72') – Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Korenica (Joao Paulo 46'), Boutoutaou (Drăguş 67'), Cisotti (Stoian 32') – Miculescu (Politic 81'). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf
- Cartonaşe galbene: Cristiano Bergodi 28', Mikanovic 46', O. Mendy 90+1' / Muhar 29', Radunovic 59', Pădurariu 71', V. Creţu 76', Drăguş 87'
- Arbitri: Iulian Călin - Marius Badea, Ioan Corb
- Arbitri VAR: Viorel Flueran - Sebastian Gheorghe
- A marcat: Lukic 76'
Clujenii au 25 de puncte, fiind pe locul 4. FCSB ocupă poziția a şaptea, cu 21 de puncte.