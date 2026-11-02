Adrian Mutu l-a taxat pe Laurențiu Reghecampf: „Astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani”

„Briliantul” a susținut că astfel de comentarii își aveau rostul acum 10 ani în fotbalul românesc.

Adrian Mutu, discurs fără menajamente față de Laurențiu Reghecampf

Mutu a considerat nepotrivit ca Reghecampf să se plângă de arbitraj după prima înfrângere din campionat de la revenire.

„E ciudat, asta am observat acum la Laurențiu și nu îmi place, pentru că a pierdut un meci și deja a început cu arbitrii. Adică arbitrul nu a văzut, arbitrul nu a făcut.

Eu cred că nu își au rostul astfel de comentarii. Astea își aveau rostul acum 10 ani sau ultima oară când a câștigat el campionatul, dar cred că am trecut de mult peste astfel de lucruri.

Mutu: „FCSB nu a avut atât de multe ocazii”

Și nu are treabă niciuna cu altele. Dacă ar analiza mai bine ce s-a întâmplat acolo, ar vedea că FCSB nu a avut atât de multe ocazii. A avut șutul lui Muhar și bara lui Drăguș.

Dacă stau să mă gândesc, după șutul lui Muhar, Cluj a răspuns imediat pe contraatac prin Macalou. A fost o ocazie bună. Au fost niște ocazii și de o parte, și de alta. Clujul mai mult pe contraatac, dar cred că au avut o strategie bine pusă la punct”, a declarat Adrian Mutu, la Digi Sport.