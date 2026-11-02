Tatăl lui Al-Hamlawi anunță iminenta plecare a fiului său de la Craiova: „I-am blocat pe WhatsApp!“

Tatăl lui Al-Hamlawi anunță iminenta plecare a fiului său de la Craiova: „I-am blocat pe WhatsApp!“ Fotbal intern
Amir Kiarash
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Assad Al-Hamlawi e, în mod cert, cel mai căutat jucător al Universității Craiova, la ora actuală.

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Din articol

Universitatea Craiova e pe val, dovadă și faptul că tocmai a obținut a 7-a victorie succesivă în campionat, 2-1 cu FC Botoșani, rezultat care a menținut formația din Bănie la un punct de liderul Dinamo.

La seria excelentă din ultimele săptămâni, o contribuție imensă a avut forma atacantului Assad Al-Hamlawi (26 de ani). De la începutul lunii septembrie, vârful născut dintr-un tată palestinian și o mamă suedeză a înscris 14 goluri în 12 meciuri jucate pentru Craiova și pentru naționala Palestinei.

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Grație acestui bilanț, Al-Hamlawi e acum printre cei mai mediatizați atacanți din fotbalul arab! Meciurile sale, în tricoul Craiovei, sunt urmărite și în zona Golfului Persic, în comunitatea palestiniană de acolo. Și, săptămânal, apar articole despre iminenta plecare a atacantului de la Craiova.

Ghassan Al-Hamlawi: „Nu mai fac față ofertelor venite de la impresarii egipteni!“

În vară, Assad Al-Hamlawi a avut cea mai importantă ofertă de la Al-Ahly Cairo (Egipt). Negocierile au fost reale, au depășit stadiul unor speculații de presă și, acum câteva săptămâni, oficialii formației din Cairo au confirmat că mutarea nu s-a realizat, întrucât suma cerută de Craiova, de 5 milioane de euro, a fost considerată prea mare.

Pornind de aici, presa egipteană a luat legătura cu Ghassan Al-Hamlawi, tatăl atacantului palestinian de la Craiova. Pentru că, în ciuda faptului că transferul la Al-Ahly Cairo nu s-a mai realizat, se vorbește că Assad ar fi, în continuare, în vizorul unor formații din „Țara Faraonilor“. Această variantă a fost confirmată acum de Ghassan Al-Hamlawi.

„Volumul mesajelor și telefoanelor pe care le primesc din partea unor impresari pentru fiul meu e, pur și simplu, incredibil. Mai ales mesajele și telefoanele venite din partea unor agenți egipteni... M-au disperat! Pur și simplu, nu le mai fac față. De aceea, am ajuns să-i blochez pe unii dintre ei pe WhatsApp. Pentru că sunt mult prea insistenți“, și-a început Ghassan Al-Hamlawi relatarea.

Acesta a admis că băiatul său va părăsi Universitatea Craiova, la una dintre următoarele ferestre de transferuri. Fie cea din iarnă, fie cea din vară.

„Assad e acum cu gândul numai la Craiova. Ceea ce se vede și în prestațiile sale de pe teren. Dar, în viitor, sigur că îl interesează să facă pasul la un club mai mare. Noi deja am avut oferte importante, atât din Egipt, cât și din Europa. Assad a avut oferte din Egipt și înainte de a semna cu Craiova. Atunci, Al-Ahly și Zamalek l-au abordat. Dar el a ales Craiova, pentru că echipa din România a venit cu cea mai serioasă propunere“, a explicat tatăl lui Al-Hamlawi.

Cota lui Al-Hamlawi s-a dublat

Universitatea Craiova a ajuns să ceară, în vară, 5 milioane de euro pentru starul său din atac, în condițiile în care l-a transferat pentru 1 milion de euro, de la Slask Wroclaw (Polonia), în iulie 2025. Între timp, cota jucătorului s-a dublat pe transfermarkt.com, ajungând la 2 milioane de euro. Și, în mod cert, la ce cifre are Assad la ora actuală, această evaluare își va continua trendul ascendent, la următoarea actualizare de pe transfermarkt.com.

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