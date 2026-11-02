Risto Radunovic (34 de ani) mai are contract cu FCSB până la 31 decembrie 2026, iar viitorul său la echipă era incert. În prima parte a sezonului, fundașul stânga a pierdut lupta pentru titularizare în fața lui Ricardo Pădurariu, însă Reghecampf a apelat din nou la serviciile sale și își dorește să îl păstreze în lot. Antrenorul așteaptă și alte întăriri pentru fereastra de mercato din iarnă, dar a cerut conducerii să prelungească înțelegerea cu Radunovic.

Gigi Becali a confirmat prelungirea contractului

După înfrângerea cu Universitatea Cluj, scor 0-1, Gigi Becali a vorbit despre situația fundașului. Patronul FCSB a transmis că nu vede nicio problemă în semnarea unui nou acord, valabil pentru încă un sezon.

„Radunovic mi-a plăcut foarte mult. Nu știu, nu discutăm acum de contracte. Are încă o lună, prelungim încă un an. Care e problema? Un an am spus!”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB a pierdut luni seara pe Cluj Arena, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă. Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Lukic în minutul 77. În urma rezultatului, ardelenii au ajuns la 25 de puncte și ocupă locul 4, în timp ce FCSB se află pe poziția a șaptea, cu 21 de puncte.