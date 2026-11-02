Denis Drăguș a declarat după meci că, în opinia sa, meciul nu ar fi trebuit să se încheie cu un eșec pentru echipa sa.
Reacția lui Denis Drăguș după ce a revenit pe teren în U Cluj - FCSB: ”Nu avem ce să facem!”
FCSB a pierdut pe terenul lui U Cluj, scor 0-1.
Atacantul crede că FCSB a avut o prestație mai bună decât a ”Șepcilor Roșii”, însă golul ardelenilor a venit după o greșeală în defensivă.
Drăguș a mărturisit că se simte bine fizic și speră că va reuși să contribuie decisiv la următoarele meciuri ale roș-albaștrilor.
”Părerea mea e că nu meritam să pierdem. Am avut multe situații de a marca, am controlat jocul. Din păcate, nu am fost destul de concentrați la o fază fixă, iar detaliile fac diferența. Ne așteptam să înscriem în orice moment. Dacă nu suntem concentrați și nu suntem atenți, se întâmplă și astfel de lucruri. Trebuie să mergem înainte, nu avem ce să facem, trebuie să muncim și să luăm lucrurile pozitive.
Era important să nu pierdem, dar e un campionat lung, e destul de echilibrat, toate echipele sunt puternice, orice meci e deschis oricărui rezultat.
Mă simt bine, mă simțeam mai bine dacă azi câștigam. Mă simt bine, sper să ajut cât mai mult echipa, iar în următoarele meciuri să adunăm puncte”, a spus Denis Drăguș după meci.
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