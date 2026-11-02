Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele

Rezultatul a complicat și mai mult situația echipei lui Gigi Becali în clasament, iar calculele specialiștilor de la Football Meets Data îi oferă șanse minime la titlu. La momentul redactării acestui articol, Dinamo București ocupă primul loc, cu 33 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 32, și Rapid, cu 30. Universitatea Cluj se află pe poziția a patra, cu 25 de puncte, în timp ce Petrolul are 24, iar Farul completează primele șase echipe, cu 23 de puncte.

FCSB, doar 1% șanse să termine pe primul loc

Statisticienii de la Football Meets Data au publicat estimările pentru lupta la titlu. Potrivit calculelor lor, Universitatea Craiova este principala favorită, cu 45% șanse să încheie sezonul pe primul loc. Dinamo are 35%, în timp ce Rapid și Universitatea Cluj sunt cotate cu câte 9%.