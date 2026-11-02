Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele

Ce șanse mai are FCSB să câștige Superliga. Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele Superliga
SPORT.RO
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Etapa a 14-a din Superliga României s-a încheiat luni seara, după victoria obținută de Universitatea Cluj în fața celor de la FCSB, scor 1-0.

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Din articol

Rezultatul a complicat și mai mult situația echipei lui Gigi Becali în clasament, iar calculele specialiștilor de la Football Meets Data îi oferă șanse minime la titlu. La momentul redactării acestui articol, Dinamo București ocupă primul loc, cu 33 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 32, și Rapid, cu 30. Universitatea Cluj se află pe poziția a patra, cu 25 de puncte, în timp ce Petrolul are 24, iar Farul completează primele șase echipe, cu 23 de puncte.

FCSB, doar 1% șanse să termine pe primul loc

Statisticienii de la Football Meets Data au publicat estimările pentru lupta la titlu. Potrivit calculelor lor, Universitatea Craiova este principala favorită, cu 45% șanse să încheie sezonul pe primul loc. Dinamo are 35%, în timp ce Rapid și Universitatea Cluj sunt cotate cu câte 9%.

FCSB și CFR Cluj au cele mai mici procente dintre echipele menționate, fiecare cu doar 1% șanse la prima poziție. Calculele arată că FCSB are 48% șanse să prindă un loc de play-off și 52% să rateze prezența între primele șase echipe. Șansele roș-albaștrilor de a termina în top 2 sunt de 3,5%, iar cele pentru o clasare în top 3 ajung la 9,4%. Totodată, probabilitatea ca formația lui Gigi Becali să retrogradeze este de 0,8%.

Ce meciuri mai are FCSB de disputat în 2026

Până la finalul anului, FCSB mai are șase partide de disputat, dintre care trei în deplasare și trei pe teren propriu. Roș-albaștrii vor juca în campionat cu FC Argeș, Csikszereda, Farul, Sepsi și FC Botoșani, dar au și un meci cu Csikszereda în Cupa României.

Programul echipei lui Gigi Becali:

  • 22 noiembrie: FC Argeș – FCSB
  • 28 noiembrie: FCSB – Csikszereda (Superliga)
  • 2 decembrie: FCSB – Csikszereda (Cupa României)
  • 5 decembrie: Farul – FCSB
  • 12 decembrie: FCSB – Sepsi
  • 19 decembrie: FC Botoșani – FCSB
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