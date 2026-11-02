În direct la Prima Sport, Basarab Panduru a analizat prestația echipelor pregătite de Cristiano Bergodi și Laurențiu Reghecampf și a explicat de ce nu consideră că vreuna dintre ele a controlat suficient jocul pentru a merita victoria.

„Cred că un 0-0 era mai corect”

„Ocazii nu au avut nici unii, nici alții. Cea mai mare ocazie e șutul lui Muhar din minutul 66. Ce alte ocazii au fost? E adevărat, Lefter o apără, dar doar pune mâinile. Macalou, după gol, și Drăguș, bara, asta a fost cea mai mare ocazie. Meciul mergea spre un 0-0. Se ajungea greu, spre foarte greu, la poarta adversă. Cred că un 0-0 era mai corect în seara asta”, a spus Basarab Panduru.

Universitatea Cluj a obținut toate cele trei puncte după reușita lui Jovo Lukic, din minutul 77. Atacantul a ajuns astfel la șapte goluri în actuala stagiune. În urma victoriei, ardelenii au urcat pe locul al patrulea, cu 25 de puncte, în timp ce FCSB ocupă poziția a șaptea, cu 21 de puncte.