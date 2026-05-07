Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile

Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon

ProSport/ Noul Mutu - Cristi Tanase: "Sunt trist ca nu am castigatat, am fost in atentia tuturor"

Cristi Tanase si-a ales favoritii inainte de DERBY:"Va fi unul dintre marcatori"

Cristi Tanase e comparat cu veteranii din Serie A! Declaratie a unui oficial de la Academica: "Cred ca-l viseaza fundasul de la Sepsi, nu stiu cum doarme!"

Cristi Tanase, TRANSFER MONDIAL! :)) E nebunie totala pe pagina lui de Wikipedia: e dat la Barcelona, Real, Bayern, Inter si AC Milan! Ce a putut sa apara pe net

Cristi Tănase (39 de ani), fost căpitan la FCSB, a apreciat că Marius Șumudică (55) este un antrenor care ar putea să facă performanță la FCSB.

Marius Șumudică, apreciat de Cristi Tănase

Totuși, Tănase a amintit că o astfel de mutare din partea lui Gigi Becali ar putea să stârnească nemulțumire în rândul suporterilor campioanei en-titre.

„Nu știu care sunt gândurile celor de la FCSB. Este dificil să vină un antrenor în perioada asta și să-și asume ceea ce se va întâmpla.

Cei mai mulți așteaptă începutul sezonului, să facă transferuri, cantonamente. Acum se poate întâmpla orice la acest baraj și apoi i se sparg lui toate în cap.

Tănase: „Ar avea de luptat cu fanii câteva luni”

(n.r.- despre varianta Marius Șumudică la FCSB) Șumudică mi se pare un antrenor foarte bun și cu o personalitate puternică. Dă încredere jucătorilor și ar putea face o figură frumoasă la FCSB. Nu știu dacă se poate înțelege cu suporterii.

Au fost niște declarații, gesturi și suporterii nu uită atât de repede. Ar avea de luptat cu fanii câteva luni. I-ar trebui rezultate importante, dar nici așa nu cred că vor uita", a declarat Cristi Tănase, potrivit digisport.ro.

7 trofee a cucerit Cristi Tănase la FCSB: Liga 1 (2013, 2014 și 2015), Cupa (2011 și 2015) și Supercupa României (2013), și Cupa Ligii (2015).

trofee a cucerit Cristi Tănase la FCSB: Liga 1 (2013, 2014 și 2015), Cupa (2011 și 2015) și Supercupa României (2013), și Cupa Ligii (2015). 230 de meciuri, 30 de goluri și 48 de pase decisive a strâns Tănase pentru roș-albaștri.

După plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani), Gigi Becali este în căutarea unui antrenor care să încheie sezonul pe banca celor de la FCSB.

Cel care va fi ”alesul” lui Gigi Becali va trebui să îndeplinească obiectivul fixat pentru acest final de sezon: câștigarea barajului pentru Conference League și calificarea echipei în cupele europene, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana en-titre.

Antrenorul care îl va înlocui pe Rădoi va fi, cel mai probabil, străin. Asta a fost dorința lui Mihai Stoica, managerul general, pe care Gigi Becali o va respecta. Finanțatorul FCSB-ului s-a întâlnit cu Marius Șumudică (55 de ani), dar se pare că fostul rapidist nu va ajunge în curtea rivalei.

Victor Pițurcă: ”Șumudică nu e rău. De ce nu?”

Cu toate acestea, Victor Pițurcă îl vede potrivit pentru postul de antrenor al echipei campioane. ”Ar putea veni foarte bine la FCSB”, spune fostul selecționer, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

„Nu văd care ar fi impedimentul. Am înțeles că au fost niște declarații ale lui Șumudică... ăsta e Șumudică. Chiar dacă spune o vorbă astăzi, a doua zi retractează, așa e el. Nu e un tip rău, ranchiunos și așa mai departe.

De ce nu? Ar putea veni foarte bine la FCSB, știind că Gigi e imprevizibil, doar că trebuie să facă ce-i spune Gigi. Asta e problema”, a spus Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Marius Șumudică este liber de contract din luna martie, după mandatul eșuat de la Al-Okhdood, unde a adunat 14 meciuri în două luni. În sezonul precedent, antrenorul a pregătit-o pe Rapid, cu care nu și-a atins obiectivul și a decis să plece.