Marius Șumudică a câștigat în urmă cu 10 ani primul titlu din cariera sa de antrenor, cu Astra Giurgiu, echipă cu care s-a impus și în Supercupa României următoarea stagiune. Ulterior, și-a trecut în cont al doilea succes în sezonul 2020/21 la cârma lui CFR Cluj.

Marius Șumudică rememorează titlul câștigat cu Astra Giurgiu: ”Atât pot să spun!”

După ce a câștigat campionatul, Astra Giurgiu a urmat ”blestemul” campioanelor-surpriză din Liga 1 și a dispărut de pe harta fotbalului românesc, la fel ca Unirea Urziceni sau Oțelul Galați, alte foste campioane care s-au desființat din cauza problemelor financiare.

Moldovenii și-au revenit între timp și sunt în Superliga.

Marius Șumudică, fără angajament din martie 2026, de când s-a despărțit de Al Okhdood, a rememorat succesul din 2016 cu Astra Giurgiu și a evidențiat că a avut parte de un lot extrem de bun.

”O perioadă extraordinară, încununată cu succes. Am luat campionatul, am eliminat West Ham United doi ani la rând. Am ajuns apoi în primăvara europeană. O echipă cu foarte multe probleme la momentul respectiv, dar am avut băieți cu mare, mare caracter. Atât pot să spun”, a spus Șumudică, potrivit Digi Sport.

Liber de contract, Șumudică s-a lovit de primul refuz

Sport.ro a arătat aici că Gigi Becali și Marius Șumudică s-au văzut, ieri, în zona de nord a Bucureștiului. Probabil, unii au interpretat această întâlnire ca un semn că Șumudică poate ajunge la postul pe care îl „vânează“ de ani buni.

Din păcate pentru Șumudică, Mihai Stoica a respins această variantă, de numirea lui Șumudică la FCSB, în cadrul intervenției sale, la Fanatik.

„Eu n-am ceva împotriva lui ca antrenor. E un antrenor de valoare. Eu cum consider un antrenor de valoare? Nu neapărat că a câștigat campionatul cu Astra, pentru că au mai fost antrenori care au câștigat campionate, dar atâta timp cât tu scoți West Ham în Europa și mergi mai departe în Europa cu rezultate, înseamnă că ești un antrenor bun, pentru că aia nu era o echipă care să depășească adversari de valoare în Europa! Șumudică știe foarte bine că nimeni nu contestă valoarea lui ca tehnician. Și asta am spus-o și când ne-am certat. Am o părere bună despre el. Și despre el și despre stafful lui“, și-a început discursul președintele Consiliului de Administrație.

Apoi însă, Meme a explicat de ce Marius Șumudică va avea ușa închisă, la clubul patronat de Gigi Becali.

„Problema este că acum un an de zile, comportamentul pe care l-a avut el vizavi de galeria noastră a pus stop. Nu cred că ar fi venit nici el. Nu poate să existe o colaborare între el și noi din moment ce el a fost… Băi, eu ce fac? Peluza Nord a fost poate cel mai important jucător al nostru, de când Mustață a reușit să îi aducă înapoi (n.r. – pe suporteri). Păi și atunci, eu renunț la cel mai important jucător al nostru? Mă cert cu cel mai important jucător? Niciodată! N-am cum să fac așa ceva. Cum să fac vreodată așa ceva, nu se pune problema. Iar Gigi știe chestia asta și nici nu e nevoie să-i mai spun eu, să subliniez chestia asta, că știe. Adică pentru Gigi, Peluza Nord e extrem de importantă“, a precizat Mihai Stoica.