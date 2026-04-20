Marius Șumudică (55 de ani) are opțiuni tot mai limitate, pentru a-și continua cariera de antrenor!

Mandatul catastrofal pe care l-a avut, la începutul anului, la Al-Okhdood, i-a închis, deocamdată, pista din Arabia Saudită. Pentru că e greu de crezut că vreo echipă din Regat va mai apela, la Șumudică, după ce acesta a pierdut 10 din 14 meciuri, la formația din Najran!

Drama lui Șumudică, pe lângă o criză acută de rezultate, e că și derapajele sale comportamentale reprezintă o altă „bilă neagră“ pentru CV-ul său. Dovadă că acum, cei de la Gaziantep au renunțat, brusc, la tratativele cu fostul rapidist.

Dezvăluirea turcilor: Șumudică a plătit pentru scandalul din 2021!

Sport.ro a scris, ieri, cum Rădoi l-a eliminat pe Șumudică din cursa pentru banca tehnică a lui Gaziantep. Astăzi, presa turcă a venit cu informații suplimentare pe marginea acestui subiect.

„Șumudică părea să fie, la un moment dat, prima opțiune pentru Gaziantep. Fanii îl știau pe acesta din cele două mandate anterioare. Chiar dacă discuțiile cu Șumudică au avansat, brusc, totul s-a oprit. Și această schimbare de strategie a conducerii a deschis drumul pentru venirea lui Mirel Rădoi“, a dezvăluit un jurnalist turc.

Mai departe, acesta amintit că primul mandat al lui Șumudică, la Gaziantep, în perioada 2019-2021, s-a încheiat cu un episod atât de urât, încât șefii clubului au preferat să nu mai abordeze această variantă și pentru a treia oară.

Ce s-a întâmplat însă, în 2021? Pe 5 ianuarie, Gaziantep a urcat pe primul loc, în Superliga turcă, cu Șumudică pe bancă. O performanță remarcabilă. Care a fost urmată însă de un scandal imens. Având o serie impresionantă de 15 partide fără înfrângeri (opt victorii, şapte remize), românul a considerat că e momentul să forţeze prelungirea acordului scadent până în vară. Şi a început o campanie agresivă, cu apariţii în presă, în care ba s-a plâns că şefii nu se grăbesc să-i ofere un nou contract, ba a vorbit despre negocieri cu alte echipe, în frunte cu Al-Shabab (Arabia Saudită).

În loc să obţină prelungirea contractului, Şumudică s-a ales cu o concediere cu mare scandal, la o săptămâna după ce dusese Gaziantep pe locul 1! Iar preşedintele de atunci al lui Gaziantep, Mehmet Buyukeks,i l-a făcut praf pe Șumudică comportamentul său: „Contract, contract, contract după fiecare meci! Fotbalul turc are momente grele, stadioanele sunt goale. Nu există venituri, nu există sponsori. Plătim antrenorului 1,2 milioane de euro, dar acum el vrea 1,6 milioane de euro, 1,9 milioane de euro, cu tot cu prime. El îşi asumă acest succes, în întregime. Cum se poate întâmpla aşa ceva? Dacă există un succes, e un succes comun, de la magazioner, până la conducere. Nimeni nu e mai presus de club“.

Potrivit dezvăluirilor presei turce de acum, tot în 2021, Șumudică a făcut o declarație peste care cei de la Gaziantep n-au putut trece nici până în ziua de azi. „O să cer ca soția mea să-mi vireze niște bani din România. Pentru că am rămas fără. Clubul are restanțe mari față de mine“, a fost declarația lui Șumudică prin care cei de la Gaziantep s-au simțit jigniți.