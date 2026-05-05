Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță. Deși intenția comunicată a fost crearea unui simbol stabil care să reziste în timp, susținătorii formației din „Ștefan cel Mare” nu au agreat deloc grafica noii sigle.

Cristi Borcea, fostul acționar majoritar al lui Dinamo, a răbufnit când a văzut sigla pe care Dinamo o va avea din sezonul următor. Sigla cu cei doi câini, implementată pe vremea când afaceristul era încă implicat la club, va fi înlocuită după 22 de ani de la ultimul ”update”.

Cristi Borcea: ”Cum să faci așa ceva? E poză de Playboy”

Fostul director executiv de la Dinamo a avut un discurs dur la adresa celor care au luat decizia de a schimba sigla lui Dinamo.

„Se răsucesc în mormânt Dumitrache, Lucescu, Nunweillerii, cred ca nea Cornel (n.r. - Dinu) nu a dormit și nu mai doarme o vreme... Cum să faci așa ceva? Cuuum?! Am fost și noi la conducere, am fost echipa deceniului în prima ligă, trofee după trofee, am făcut greșeli, dar nu așa ceva!

Se răsucesc în mormânt cei ce au murit pe teren și pentru Dinamo! Chiar nu sunt respectați cei care au trăit și trăiesc pentru Dinamo? Este o poza de Playboy! O poză făcută de oamenii ăștia fără scrupule și fără minte! Am crezut că au mai multă minte și respectă mai mult clubul!”, a spus Cristi Borcea, potrivit GSP.ro.