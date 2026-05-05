Andrei Nicolescu dezvăluie cine a venit cu ideea noii sigle a lui Dinamo: "Am ținut cont de ei"

Dinamo trece într-o nouă etapă. În cursul zilei de luni, clubul a publicat sigla pe care o va folosi începând cu sezonul 2026-2027.

Clubul a anunțat schimbarea prin intermediul rețelelor de socializare, punctând că viitoarea emblemă combină moștenirea istorică cu o viziune axată pe viitor, reprezentând un nucleu structural bazat pe geometrie și forță.

Deși intenția comunicată a fost crearea unui simbol stabil care să reziste în timp, susținătorii formației din „Ștefan cel Mare” nu au agreat deloc grafica noii sigle.

Andrei Nicolescu: ”Am lucrat cu o agenție”

În mediul online au existat mai multe comentarii negative, dar Andrei Nicolescu s-a apărat spunând că noul logo al clubului respectă ”esența elementelor și simbolisticii lui Dinamo”. Mai mult, președintele lui Dinamo a explicat tot procesul și cum au ajuns ”câinii” la acest rezultat.

„Sigla este produsul unui proces îndelungat, am lucrat cu o agenție care a ținut cont de punctele de vedere ale celor mai importanți stakeholderi ai lui Dinamo și care prin simbolistică reflectă trecutul, prezentul și vrea să genereze și viitorul”, a spus Andrei Nicolescu, pentru PRO TV și Sport.ro.

Anunțul referitor la noul branding a fost făcut public la scurt timp după eșecul suferit de echipa antrenată de Zeljko Kopic în deplasarea de la Craiova, scor 2-1. 

„Acesta este rezultatul vizibil al unui proces plecând de la moștenirea istorică, combinată cu viziunea axată pe viitor. Emblema e compusă din geometrie, control și forță, o expresie esențializată a valorilor, a clarității și a direcției. Nu e doar un simbol, ci un nucleu structural, gândit să reziste în timp și să ofere stabilitate”, au transmis reprezentanții clubului prin intermediul rețelelor sociale.

Cornel Dinu a explodat după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo: „Gândirea lui Nicolescu. Cine a făcut asta e un imbecil"
