Cristi Balaj: „Aș fi dezamăgit dacă Dan Petrescu ar pleca la națională!”

de Florin Caramavrov

Întrebat cum ar reacționa la o eventuală plecare a antrenorului principal, care a insistat pentru venirea sa la CFR, Balaj a spus că ar fi dezamăgit, „chiar dacă naționala este importantă. Sunt un susținător al echipei naționale indiferent de context, dar aș fi dezamăgit. În rest, orice este posibil atât timp cât el are o clauză prin care nu putem să îl împiedicăm să plece”. Totuși, oficialii FRF au spus că politica acestui for este de a nu plăti astfel de clauze, iar asta îi dă speranțe șefului campioanei: „Este managementul pe care ei îi stabilesc. Nu pot decât să mă bucur de această situație”.

L-am chestionat pe Balaj și despre relația sa tensionată cu actuala conducere a Federației și dacă această relație n-ar putea afecta raportul dintre CFR și forul condus de Burleanu. Fostul șef al Agenției Naționale Antidoping a explicat: „Eu am avut altă opțiune de vot la ultimele alegeri. Recunosc că l-am votat pe Ionuț Lupescu, dar, ulterior, după ce am fost numit președinte ANAD sau acum, că sunt președinte al clubului CFR, am obligația de a colabora din punct de vedere instituțional cu FRF. Asta nu înseamnă că voi ajunge să merg în concedii cu cei din conducerea Federației. Și, în plus, respect regulamentele în privința declarațiilor”.

L-am rugat pe fostul arbitru FIFA să comenteze și informațiile apărute în presa sportivă despre protecția de care ar beneficia CFR prin apropierea de club a influentului om politic Vasile Dîncu, prieten cu Răzvan Burleanu și în relații de afaceri cu Federația. Iată ce a spus Balaj: „La alte cluburi există chiar relații de rudenie cu persoane din cadrul LPF, care se ocupă de organizarea Ligii I.

Ceva mult mai aproape de influențarea campionatului. A existat de curând o solicitare din partea majorității cluburilor de a fi mărită lista jucătorilor pentru Liga I, în contextul pandemiei, iar Federația și Liga nu au acceptat. CFR a fost una dintre solicitante. Jucam în competițiile europene, erau multe meciuri, cu un efort major din partea fotbaliștilor. Atât timp cât nu s-a realizat, nu mai putem vorbi despre vreun sprijin. În altă ordine de idei, clasamentul care a fost prezentat în mass-media cu greșelile de arbitraj demonstrează că orice suspiciune care există în privința noastră nu are acoperire”.