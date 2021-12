În ultima rundă din Liga 1, CFR Cluj a câștigat contra Chindiei, scor 1-0, iar golul campioanei marcat de Omrani a fost contestat din cauza unei mingi atinse anterior cu mâna de Costache.

Cristi Balaj, președintele formației din Gruia, susține că faza respectivă este discutabilă, iar dezavantajată a fost echipa sa, având în vedere că nu ar fi primit două lovituri de la 11 metri.

Cristi Balaj: "CFR nu a fost avantajată contra Chindiei!". Ce spune despre erorile de la FCSB - UTA

În ceea ce privește erorile de arbitraj de la FCSB - UTA Arad 2-1, Balaj spune că fazele respective "au fost grele" , refuzând să ofere un verdict în privința celor două lovituri de la 11 metri acordate de Marian Barbu în favoarea bucureștenilor.

"Ieri, din dorința de a nu cădea în ridicol și de a nu părea subiectiv, am încercat să spun că e evident contactul dintre minge și mână la faza golului Costache. Am spus că trebuia dat henț. Văd că nu zice nimeni de cele două lovituri de pedeapsă pe care CFR Cluj nu le-a primit. Asta e opinia jurnaliștilor, specialiștilor, care au vorbit despre acest meci. Legat de henț, am fost sunat ulterior de foști colegi, care spuneau: 'Cristi, vezi că se acordă lovitură liberă directă doar atunci când un jucător, după ce a jucat mingea cu mâna, înscrie imediat'.

După care, apare un paragraf pe care l-am și postat. Atunci când un jucător joacă mingea în mod accidental și ulterior un coechipier înscrie, nu se consideră ca fiind o abatere. Deci singura discuție ar fi dacă Costache a jucat mingea în mod accidental sau voit. Distanța fiind foarte mică, am fost de bun simț și am spus că este o fază discutabilă. Nu sunt de acord că a condus mingea, suntem ridicoli dacă spunem asta. Am avut două lovituri de pedepsă neacordate. Nu am acuzat, dar am fost nevoiți să ne apărăm în urma unor declarații care au apărut și s-a șters cu buretele orice legat de acele penalty-uri. Dacă era henț, arbitrul trebuia să acorde penalty.

Eu am arbitrat și am greșit în favoarea FCSB-ului, nu înseamnă că am avut un interes. Arbitrajul este într-un regres continuu. E de notorietate că se pune o presiune artificială. Nu putem să fim de acord cu așa ceva. Am simțit acea frustrare justificată în comportamentul celor de la Chindia, este și motivul pentru care au reacționat de o asemenea manieră. dar repet - nu am primit două lovituri clare de pedeapsă. Nu mai putem spune că CFR a fost avantajată în acel meci, iar la Costache, conform regulamentului, dacă nu e intenție, nu se sancționează. Mingea a venit de la distanță mică, nu a reușit să își ferească mâna mai mult. Măcar să acceptăm că e de discutat", a spus Cristi Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

În ceea ce privește fazele controversate de la FCSB - UTA, Balaj a spus: "Fazele sunt grele, chiar dacă presa a stabilit că sunt greșeli clare de arbitraj. Fazele nu sunt ușoare".