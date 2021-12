Un patron din Liga 1 îl vrea pe Dan Petrescu la națională: ”Poate obține rezultate cu murăturile astea”

Valeriu Iftime se numără printre cei care îl cer pe Dan Petrescu la ”cârma” primei reprezentative, înainte de campania de calificare la Campionatul European din 2024. Cu Mirel Rădoi selecționer, România a ratat atât prezența la EURO 2020, cât și Mondialul din 2022.

“Dan Petrescu este 100% cel mai potrivit. Mai era și Boloni în opinia mea, dar Petrescu poate obține rezultate și cu murăturile astea. Găsește el 5-6 vlăjgani d-ăștia să dea tare cu capul, să dea gol din corner si la revedere! După aia stăm și o bubuim în tribună.

Valeriu Iftime îl cere pe Dan Petrescu la echipa națională

Asta cred, cu Dan Petrescu nu ne mai bat Georgia, Armenia sau Macedonia de Nord. Ne bat spaniolii, ne bat ăștia de ne băteau și până acum. În acest moment de criză eu cred că nu vom genera niciodată un fotbal. Putem obține rezultate, dar o definiție a unei echipe care să poată sa aibă persectivă, nu.

Cumva nouă ne trebuie ca echipa națională să dea sensul fotbalului, pentru că el a fost decredibilizat. Echipa națională dă o impresie și aici Boloni avae multe lucruri de spus, este la fel de pragmatic, a jucat an de an afară, are idei cum n-am văzut la mulți sau la nimeni. El spune că avem o problemă mare că nu sunt talente. E adevărat, nu găsesc un Hagi sau un Balaci, dar un Bumbescu găsesc.

Una peste alta, e clar că la nivelul rezultatelor e nevoie de oameni pragmatici ca Petrescu sau Boloni, dar mai ales Dan Petrescu. El știe ce are de făcut”, a spus Valeriu Iftime, potrivit sptfm.ro.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Cristi Balaj a vorbit despre acest subiect, declarând că nu crede că Dan Petrescu va merge la națională. În plus, președintele CFR Cluj a făcut referiri și despre posibila ofertă venită din Arabia Saudită.

"Dan Petrescu merită să fie antrenorul echipei naționale sau al oricărui club de valoare. Mi-a promis că vom fi împreună în următorii doi ani și jumătate, colaborăm excelent, am vorbit zilele trecute și mi-a dat de înțeles că nu ar pleca.

S-a creat o situația delicată, se putea aștepta două săptămâni până se terminau etapele din această iarnă, s-a creat o anumită tenisune la club. Nu ne-am gândit la un plan B, pentru că avem antrenor. Se poate întâmpla orice, pentru că există o clauză de reziliere. Există acea ofertă, dar e de mai multă vreme.", a declarat Cristi Balaj la PRO X.