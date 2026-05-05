Ce poveste! Vândut de FCSB și dat afară de la noua echipă, poate câștiga acum un nou trofeu

Ștefănescu a fost vândut vara trecută de FCSB la Konyaspor, pentru 300.000 de euro. Fotbalistul de bandă nu s-a adaptat în Turcia, unde a reușit doar un gol în 11 meciuri în care a fost folosit.

Marius Ștefănescu își poate trece în palmares Cupa Turciei, chiar dacă a fost exclus din lot

După ce a jucat în medie doar 23 de minute pe meci, Ștefănescu a fost exclus din lotul lui Konyaspor în ianuarie. Românul nu a mai prins niciun minut nici sub comanda antrenorului Cagdas Atan, nici cu succesorul acestuia, Ilhan Palut, instalat în februarie.

Chiar și așa, Ștefănescu ar putea încheia sezonul cu un nou trofeu în palmares. Konyaspor s-a calificat, marți, în finala Cupei Turciei, după ce a învins Beșiktaș, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fost marcat de Enis Bardhi, în minutul 90+8, din penalty.

Konyaspor așteaptă acum să își afle adversara din finală - câștigătoarea din duelul Genclerbirligi - Trabzonspor. Ultimul act este programat pe 22 mai.

Ștefănescu a jucat în trei meciuri din Cupa Turciei, în perioada octombrie-decembrie. Extrema a marcat și un gol la duelul cu Bingol Spor (4-2), din turul 3.