Mai exact, suporterii au expus o imagine ilustrând o navă de luptă pe care era imprimată emblema clubului londonez, totul fiind însoțit de mesajul text „Over land and sea” (n.r. - „Peste mări și țări”).

Fanii formației Arsenal au făcut spectacol în startul partidei de pe stadionul Emirates, meci decisiv pentru calificarea în marea finală de la Budapesta. După remiza înregistrată în turul de la Madrid, scor 1-1, galeria engleză a afișat o scenografie de mari dimensiuni în peluză.

Trimitere la amiralul Nelson

Coregrafia londonezilor face o trimitere directă la vechile confruntări maritime purtate de englezi împotriva spaniolilor. Ideea centrală a mesajului se leagă de moștenirea militară a amiralului Horatio Nelson, principalul comandant naval al Marii Britanii pe durata Războaielor Napoleoniene. Acesta a asigurat supremația maritimă a țării sale și a blocat invazia lui Napoleon prin tactici atipice. Apogeul carierei sale a fost atins prin victoria obținută în Bătălia de la Trafalgar, chiar în fața flotelor din Franța și Spania.

În momentul afișării scenografiei, pe suprafața de joc au fost aprinse fumigene și materiale pirotehnice, atmosfera fiind completată de imnul Ligii Campionilor, intonat la intensitate maximă de public.

Echipa care va trece mai departe se va lupta pentru trofeul continental cu PSG sau Bayern Munchen. Potrivit rezultatului din prima manșă a celeilalte semifinale, parizienii au un ușor avantaj, reușind să se impună cu 5-4.