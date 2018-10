"Creeeste cota, creste mult! Dar mai trebuie ceva". Becali tine sampania la rece pentru mutarile de milioane ale lui Man si Coman, dar spune ca inca nu o poate deschide

Nationala U21 a Romaniei a obtinut calificarea la EURO dupa 20 de ani de asteptare. Aceasta reusita ii poate ajuta pe tinerii din echipa nationala sa prinda transferuri in strainatate.

Ianis Hagi, Dennis Man, Florinel Coman ori Alex Cicaldau pot visa frumos. Calificati la EURO, ei vor avea in vara anului viitor sansa de a arata ce pot la cel mai inalt nivel, in fata a zeci, poate sute de scouteri.

Calificarea la EURO ii poate ajuta pe componentii nationalei U21 sa ajunga in atentia unor cluburi din strainatate. De asemenea, reusita poate contribui la cresterea cotei lor.

Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca valoarea jucatorilor sai de la nationala U21 este in continua crestere. Lipsesc, insa, ofertele! Pentru ca Man, Coman ori Morutan sa fie vanduti pe sume mari, mai trebuie ca FCSB sa se califice si ea in cupele europene.

"Cota lor creste, creste mult. Dar creste cota si atat, nu vin si ofertele pe care le astept eu. E bine ca le creste cota, dar mai trebuie ca echipa sa ia campionatul si sa mearga in UCL", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.