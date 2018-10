"E singurul nume mare care nu are echipa!" Real pregateste mutarea care o scoate din criza: anuntul facut azi in Italia

Real Madrid traverseaza o criza fara precedent in ultimii 30 de ani.

"Galacticii" au pierdut trei din ultimele patru partide de campionat fara a inscrie vreun gol, iar Florentino Perez vrea sa-l schimbe pe Julen Lopetegui.

Principalul nume pe lista Realului este Antonio Conte, informeaza Corriere dello Sport. Italienii reiau un scenariu prezentat si de AS in urma cu o saptamana. Jurnalistii spanioli notau atunci ca "Antonio Conte e singurul antrenor de top care nu are o echipa in acest moment".

Florentino Perez mai are rabdare cu Lopetegui doar pana la sfarsitul lunii. Meciurile cu Levante, Viktoria Plzen si mai ales derby-ul cu Barcelona vor fi decisive pentru viitorul lui Lopetegui la Real.