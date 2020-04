"Am investit si am intrat intr-o mocirla." Un fost finantator din Liga 1 dezvaluie lucruri incredibile

Adrian Porumboiu a vorbit despre lucrurile care i-au lasat un gust amar dupa ce a investit in Liga 1.

Adrian Porumboiu, fostul arbitru si om de afaceri romaa, a vorbit depsre perioada in care a finantat in Liga 1 si dezvaluie ca a ramas cu un gust amar in urma actiunilor sale.

In ciuda faptului ca a avut un real succes la FC Vaslui, patronul nu a reusit sa castige vreun trofeu cu echipa si in 2013 s-a retras si a explicat de ce nu a reusit mai multe: "Nu am trisat, am jucat meciurile corect."

Porumboiu a fost 10 ani in conducerea clubului din Vaslui si nu regreta acest lucru, insa se astepta la altceva. "Am fost aruncati peste balustrada de campionate masluite si lucruri aranjate. Eu am investit deoarece am crezut ca totul va merge ca pe vremea cand arbitram. Nu dau vina mai mult pe altii decat pe tine insuti, m-am aruncat intr-o mocirla, credeam ca pot sa fac lucruri frumoase pentru Vaslui.", a declarat Porumboiu la PRO X.

Acesta a mai spus ca se mandreste cu faptul ca a reusit sa fie deasupra unor echipe cu traditie in Liga 1. "Vaslui a avut o echipa capabila sa castige un campionat. Sa nu uite unii care se bat cu caramida in piept ca au stat cativa ani sub noi.", a mai adaugat fostul finantator.

FC Vaslui a fost vicecampioana Romaniei in sezonul 2011-2012, fiind o echipa greu de batut. A bifat doua prezente in preliminariile Ligii Campionilor, iar in sezonul 2011-2012 a reusit sa se califice in grupele Europa League, fiind egala lui Lazio in dubla mansa, 2-2 la Roma si 0-0 la Vaslui. Un an mai tarziu a intalnit-o pe Inter in preliminariile Europa League, fiind eliminata dupa un 0-2 la Vaslui si o figura frumoasa la Milano, cu un meci incheiat 2-2.