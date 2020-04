Introducerea tehnologiei VAR la meciurile din Liga 1 ar putea fi amanata pentru 2021!

Pe fondul crizei Covid-19, costurile ridicate ale implementarii Video Assistant Referees (VAR) ar putea face ca aceasta sa fie pusa in functiune in Romania abia in sezonul 2021-2022.

Exista mai multe obstacole in calea implementarii arbitrajului video pentru meciuri din Liga 1, in vara acestui an. In primul rand, a existat si inca exista un conflict intre FRF si LPF in privinta entitatii care trebuie sa incheie contractul obligatoriu cu FIFA si Programul de Asistenta pentru Implementarea si Aprobarea Tehnologiei VAR (IAAP). FRF spune ca CCA este in subordinea sa, ea pune la dispozitie arbitrii si organizeza activitatea de pregatire, asa ca e normal ca Federatia sa fie parte a protocolului, in timp ce Liga a argumentat ca ea este organizatorul competitiei si ca „un eventual acord, in care LPF nu este parte, nu respecta conditiile solicitate de IFAB si reprezinta o incalcare de catre FRF a Legii nr. 5 din legile Jocului”.

Neintelegeri exista si in privinta faptului ca FRF urmeaza sa investeasca pana la 60.000 de euro in pregatirea arbitrilor si vrea, pentru a putea justifica sumele alocate, sa primeasca garantii din partea LPF ca are resursele financiare pentru a implementa noului tip de arbitraj. Cele doua institutii s-au contrat si pentru ca nu s-au inteles cate meciuri dintr-o etapa trebuie sa beneficieze de sistemul VAR. Daca LPF pare inclinata sa propuna doar ca cele mai importante partide pentru clasament dintr-o etapa sa fie conduse cu ajutorul VAR, pentru a scadea costul de utilizare, atat pentru ea, cat si pentru cluburi, FRF a cerut imperativ ca noua tehnologie sa fie folosita la toate meciurile, pentru ca altfel nu se justifica investitia si nu se asigura transparenta si integritatea totala a competitiei.

La finalul anului trecut, reprezentantii IFAB si FIFA au vizitat Bucurestiul, unde s-au intalnit cu Kyros Vassaras, responsabil de instruirea arbitrilor VAR, Alexandru Deaconu, manager de proiect VAR in Romania, si Augustus Constantin, staff suport pentru implementarea VAR. De asemenea, au avut loc doua workshop-uri, iar la finalul lunii martie s-a desfasurat un seminar online pentru arbitrii de centru si de linie din Liga 1, in care s-a facut pregatirea teoretica pentru VAR, deoarece intalnirea fizica planificata sa aiba loc la Casa Fotbalului a fost amanata in contextul masurilor luate pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.

Apoi, desi, la inceputul lunii octombrie 2019, LPF anunta ca cluburile din Liga 1 nu vor plati nimic pentru implementarea VAR, totul urmand sa fie suportat de EAD Interactive, detinatorul drepturilor media pentru aceasta competitie, nu e foarte clar daca compania poate suporta aceste cheltuieli suplimentare, dupa izbucnirea crizei Covid-19 si in conditiile in care, in 2019, aceasta avusese deja o gripare financiara, in urma careia ACS Poli Timisoara depusese cerere sa o bage in insolventa pentru o datorie de 65.000 de euro provenita dintr-un contract de prestari de servicii cu panouri LED. Implicarea financiara a detinatoarei drepturilor tv este esentiala in aceasta chestiune, pentru ca in primul sezon cu VAR trebuie investit minim 800.000 - 1.000.000 de euro.

De asemenea, in situatia complicata in care se gasesc acum cluburile din Liga 1, majoritatea covarsitoare operand taieri de salarii de la 20% pana la 50% sau chiar trimiterea angajatilor in somaj tehnic, e greu de crezut ca acestea vor fi de acord sa plateasca, pe langa baremurile brigazii normale ale arbitri, alte cateva zeci de mii de euro pe sezon doar pentru a avea arbitraj video la meciurile din competitiile interne. In aceste conditii, dupa cum cred cativa reprezentanti ai cluburilor de Liga 1 contactati de Sport.ro, implementarea tehnologiei VAR pentru meciurile din prima divizie s-ar putea amana pentru inceputul sezonului 2020-2021, cand se poate lua in calcul si o extindere a sa la meciurile de Liga 2.