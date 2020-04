Plan incredibil pentru New Dinamo! Mutarea ar duce la deblocarea constructiei stadionului si ar face clubul o forta in Liga 1

Ionut Negoita incearca sa vanda clubul Dinamo, care ar putea fi rascumparat de un grup de dinamovisti.

Una dintre solutiile iesirii lui Dinamo din criza financiara este intoarcerea lui Nicolae Badea la Dinamo. Potrivit acestei variante vehiculate in lumea fotbalului in ultimele zile, afaceristul ar reveni alaturi de un grup de oameni de afaceri apropiati si de alti dinamovisti, care ar cumpara fiecare o parte dintre actiunile clubului. Spre deosebire de situatia din 2005, cand alaturi de Badea au venit Gigi Netoiu, Cristi Borcea, Vladimir Cohn, Vasile Turcu, Bagher Karimzadeh, Florin Walter, Ioan Becali si Dragos Savulescu, adica un amestec neomogen de businessmeni, acum seful Computerland ar vrea sa aduca oameni de fotbal sau care sa stie cu ce se mananca acest domeniu.

Pentru a deveni viitori actionari sunt curtati oameni cu trecut sau afinitati dinamoviste, precum Mircea Lucescu, George Copos, Mircea Rednic, Ioan Andone, Ciprian Marica, Ion Tiriac, Dumitru Dragomir si altii, plus asociatia fanilor care ar urma sa aiba drepturi depline, la fel ca oricare alt actionar si sa cotizeze cu aceeasi suma de bani. Presedintele clubului ar urma sa fie ales pe termen de 4 ani, asa cum se intampla la Real Madrid sau FC Barcelona, dupa prezentarea unui proiect. Daca in urma cu 15 ani se promitea un buget anual de 10 milioane de dolari pe sezon, acum e necesara doar strangerea a 3-4 milioane de euro pentru rascumpararea clubului de la Ionut Negoita si plata datoriilor, plus un fond initial de cheltuieli de alte 4-5 milioane de euro. Suma ar fi una foarte usor de procurat, daca Dinamo ar avea 10-15 actionari, iar amortizarea se poate face in cativa ani, prin vanzarea de jucatori.

Intoarcerea lui Nicolae Badea ar rezolva si alte doua probleme mari pe care le are clubul din Liga 1. In primul rand, societatea ACS FC Dinamo, care administreaza o echipa din Liga 4 Bucuresti, dar detine marca „Dinamo”, palmaresul, stema si culorile clubului, care sunt doar cedate temporar societatii lui Negoita, ar putea sa intre in faliment, in sfarsit, pentru ca se afla in insolventa de 10 ani de zile si are datorii de aproape 10 milioane de euro catre stat. Odata cu declararea falimentului ACS FC Dinamo, marca si palmaresul ar putea fi cedate direct de CS Dinamo, clubul MAI, catre entitatea din Liga 1, fara intermediar.

O alta problema importanta rezolvata ar fi demararea constructiei noului stadion, care este tinuta pe loc de 4 ani de confruntarea juridica intre MAI si ACSFC Dinamo, ultima avand drept de folosinta asupra stadionului central si a unei bune parti din restul complexului sportiv din Stefan cel Mare. Solutia ar veni prin impartirea spatiilor comerciale si de cazare de pe noua arena intre FC Dinamo si CS Dinamo, ambele urmand sa castige cel putin 1 milion de euro pe an din incasari directe, chirii sau din vanzarea produselor de marketing. In cazul unui acord, actuala arena centrala ar fi cedata temporar catre CNI, care va construi in doi ani o arena moderna de 15-20.000 de locuri. Printr-o colaborare cu Primaria Sectorului 2, ar putea fi ridicat si stadionul planuit pe amprenta actualului velodrom, pe care ar urma sa evolueze echipele feminine ale clubului (obligatorii din sezonul 2020-2021), preconizata echipa secunda (Liga 2 sau Liga 3) si grupele de juniori in Liga Elitelor sau Youth League, care sa aiba sub una dintre tribune si un hotel-cantonament.