VIDEO // SUPER GOL Ianis Hagi, lob peste portar: Viitorul 2-2 Rubin Kazan, in al doilea meci din Antalya

Dupa victoria obtinuta zilele trecute cu Ferencsvaros, Viitorul a remizat astazi cu Rubin Kazan, scor 2-2.

Viitorul si Rubin Kazan au remizat astazi, 2-2, la capatul unui meci plin de ocazii.

Ianis Hagi a marcat primul gol al Viitorului, cu un lob peste portar, in minutul 46 (2:10 in video de mai jos), iar Ionut Vana a punctat in minutul 63 (3:28).

Pentru rusi au marcat Davitashvili ('43) si Sekari ('67).





Ianis Hagi a mai ratat un penalty, in minutul 61, dupa ce tot el a fost faultat in careu.

Ianis Hagi a fost eliminat in minutul 70, dupa ce a vazut al doilea cartonas galben.

Cum a aratat Viitorul:



Buzbuchi - Tiru, Mladen, Kuipers - Ciobanu, Houri, Casap, De Nooijer - Vana, Dragus, I. Hagi. Au mai intrat: Boboc, Iacob, Achim, Vodut, Artean, Pitu, Tîicoveanu, Leca.