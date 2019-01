"Bombardierul" Pascu lupta in cea mai tare gala a inceputului de an! Colegul lui McGregor da piept cu un american

Ion Pascu lupta in Bellator, in februarie.

Ion Pascu este romanul care se antreneaza cu cel mai cunoscut luptator din lume, Conor McGregor, acesta este considerat cel mai bun roman care evolueaza in MMA, avand un palmares de 18 victorii si 9 infrangeri.

Pascu lupta pe 16 februarie in gala Bellator din Uncasville, Conneticut, SUA, un eveniment plin de luptatori cunoscuti. Alaturi de Pascu vor mai lupta in gala legendarul Mirko CroCop, fostul campion K-1 si Pride, cel care va da piept cu un alt luptator de legenda, Roy Nelson.

Main eventul galei va fi intre Paul Daley si fenomenul Michael "Venom" Page, in gala mai luptand nume cunsocute ca Vitaly Minakov, fostul campion la grei din Bellator, Cheick Kongo sau Erick Silva.

Adversarul lui Pascu este Logan Storley, un fost campion de lupte libere in colegiu, neinvins in MMA, acolo unde are un palmares de 9 victorii din tot atatea meciuri.

"Este un adversar dificil insa am incredere ca voi obtine victoria. Sunt antrenat foarte bine, chiar astazi plec in Irlanda pentru a ma alatura baietilor de la sala lui McGregor in pregatirea acestui meci", a spus Pascu pentru www.sport.ro