CRAIOVA - VIITORUL 3-1 | Piturca cheama Ministerul Mediului pe Ion Oblemenco: "Ati vazut ce miros emana!" Bancu, luat in vizor dupa acuzatiile de rasism: "Voi sta de vorba cu el"

Victoria obtinuta pe Ion Oblemenco dupa o revenire excelenta in prima repriza o duce pe Craiova pe locul 2 in Liga 1, la un punct peste Viitorul si la doua puncte sub liderul CFR Cluj.

Victor Piturca e multumit de victorie, insa a fost dat peste cap de informatia legata de Bancu. Capitanul Craiovei e acuzat ca a avut un comportament rasist in raport cu De Nooijer, jucatorul de culoare al Viitorului.

Piturca a spus ca se va interesa care a fost situatia si va lua masuri in consecinta, pentru ca un astfel de comportament nu e permis la Universitatea.

Victor Piturca a cerut, de asemenea, interventia autoritatilor din domeniul mediului pentru a urgenta schimbarea gazonului de pe Ion Oblemenco. Terenul pune in pericol siguranta jucatorilor, spune antrenorul oltenilor.

"Le spuneam baietilor ca Viitorul nu traverseaza o perioada buna, le-am spus baietilor sa fie agresivi.

Aveam doi jucatori sunt 21 de ani si voiam sa le dau mai mult timp, iar Koljic nu e refacut complet. Azi am vrut sa-i dau timp cat mai putin din meci, ca eu ma gandesc si la el si la Bancu.

Problema cu gazonul e siguranta jucatorilor, nu jocul. Ambele echipe joaca pe acelasi teren. Jucatorii pot sa se accidenteze. Nu ai control asupra miscarilor si poti oricand sa faci entorsa de glezna, de genunchi. Nu e valabil numai pentru noi, e si pentru adversari. Gazonul emana si miros, Ministerul Mediului ar trebui sa vina sa ia masuri, sa se grabeasca schimbarea lui.

Nationala nu cred ca are mijlocasi centrali de valoarea lui Bancu. Contra are de castigat daca eu folosesc jucatorii care pot fi selectionati si pe alte posturi. Contra are in Bancu un jucator pe care poate sa-l foloseasca si acolo, si acolo. El poate sa joace mult mai bine.

Nu stiu, nu am vazut faza cu Bancu, dar nu cred ca poate sa se intample asa ceva. El e capitanul nostru si nu cred ca poate sa spuna asa ceva. O sa stau de vorba cu el, nu trec usor peste astfel de gesturi. Nu are voie niciun jucator de la Universitatea sa se comporte asa", a spus Victor Piturca la Digisport.