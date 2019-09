CRAIOVA - VIITORUL 3-1 | Comportament de mahala al lui Bancu?! Viitorul il acuza de rasism: un jucator al lui Hagi i-a cazut victima

Meciul Craiova - Viitorul s-a incheiat cu scorul de 3-1.

La finalul primei reprize a avut loc si un incident neplacut din care a rezultat eliminarea lui Catalin Anghel de la Viitorul.

Conform spuselor lui Catalin Anghel, Bancu i-ar fi adresat cuvinte jignitoare cu tenta rasista lui Bradley De Nooijer. In acel moment, Anghel i-ar fi atentionat pe asistenti de acest derapaj rasist si le-ar fi transims sa il anunte pe Marius Avram. In drumul spre vestiare, Marius Avram a venit la Catalin Anghel si i-a transmis ca este eliminat, pe motiv ca i-ar fi adresat cuvinte injurioase lui Octavian Sovre, unul dintre asistenti.

Bogdan Tiru: "Bancu l-a facut cioara imputita pe De Nooijer"

"Am inceput meciul foarte bine, am dominat prima parte a meciului, dar s-a intors meciul dintr-o data. Pacat, am incercat sa jucam, chiar daca terenul a fost cum a fost am incercat sa construim. Nu vreau sa ma leg de arbitraj, dar nu se poate ca in prima repriza un capitan de echipa sa ii zica lui Brad cioara imputita", a spus Tiru.