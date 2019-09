CRAIOVA - VIITORUL 3-1 | Reactia lui Bancu dupa acuzatiile de RASISM! "Daca am gresit, nu mai stiu" Primele explicatii ale capitanului Craiovei

Meciul Craiova - Viitorul s-a incheiat cu scorul de 3-1.

Nicusor Bancu a fost protagonistul unui moment controversat in prima repriza. Jucatorul a fost acuzat de mai multi oameni de la Viitorul ca i-a adresat jigniri rasiste lui Bradley De Nooijer.

Bogdan Tiru de la Viitorul spunea: "Nu se poate ca in prima repriza un capitan de echipa sa ii zica lui Brad cioara imputita"

Bancu nu mai tine minte ce a spus: "Daca am gresit? Nu mai tin minte ce am spus. A fost pe fond de oboseala. Daca am zis ceva imi cer scuze. Am fost putin nervos si poate ca am exagerat. A fost un clinci cum este la fotbal. Am incercat sa ii despart ca si capitan, m-am bagat in De Nooijer sa il dau la o parte. Au fost injuraturi, dar nu cred ca am spus asa ceva. Asa si eu pot sa spun de ei ca au zis. Eu nu mai stiu ce am zis, pe fond de oboseala. Si ei au injurat si noi am injurat", a spus Bancu.