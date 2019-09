U CRAIOVA - VIITORUL LIVE 20:30 | Craiova vrea cu orice pret victoria, Viitorul vine dupa doua victorii consecutive! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna U Craiova-Viitorul pe www.sport.ro si facebook sport.ro

U Craiova o va intalni in aceasta seara pe teren propriu pe Viitorul, de la ora 20:30, iar formatia antrenata de Victor Piturca isi doreste cu orice pret victoria. Oltenii vin dupa o victorie importanta in fata celor de la Gaz Metan Medias si ocupa locul 3 in clasament cu 19 puncte. In cazul in care va reusi sa se impuna in aceasta seara, U Craiova va trece pe locul 2, pozitie ocupata in acest moment, chiar de adversara oltenilor din aceasta seara, Viitorul.

De partea cealalta, Viitorul vine dupa doua victorii consecutive, ultima in fata celor de la Poli Iasi, scor 2-1, dupa ce au fost condusi cu 1-0. Trupa antrenata de Gheorghe Hagi, are 21 de puncte dupa 10 etape si se afla pe locul secund, iar in cazul unui succes in aceasta seara, o egaleaza la puncte pe CFR, care este liderul Ligii 1.

Victor Piturca: "Imi doresc numai victoria!"



Antrenorul celor de la Craiova, Victor Piturca, a declarat ca isi doreste doar victoria si spera ca echipa sa practice un joc cat mai bun si sa ia cele 3 puncte.

"Meciul este extrem de important, imi doresc numai si numai victoria, asa cum am spus si cu Mediasul, pentru noi egalul este un esec. Ne-am pregatit pentru o evolutie buna si pentru un rezultat pozitiv. Fiecare punct este important, trebuie sa ne consolidam pozitia. Nu mai trebuie sa repet tot timpul ca-mi doresc campionatul, asa ca trebuie sa incercam sa castigam fiecare meci, sa vedem daca si putem. Kelic si Mihaila sunt suspendati, iar Matel, Qaka si Cosic sunt accidentati. Viitorul este pe primul loc si asta spune totul, normal ca este o echipa foarte buna.

Era un motiv de bucurie ca Hagi sa stea pe banca sa mai schimbam o vorba, chiar imi pare rau ca este suspendat. Orice antrenor si-ar dori sa antreneze Craiova, atmosfera de aici este unica si sper ca Hagi sa ajunga antrenor aici la un moment dat, m-as bucura sa se intample acest lucru. Conteaza foarte mult prezenta lui Gica pe banca, dar sunt convins ca i-a mustruluit pe jucatori dupa eliminarea din Cupa si vor veni cu capetele plecate, umili si pregatiti pentru a castiga. Surprize mari nu pot fi nici la ei, nici la noi", a declarat Victor Piturca la conferinta de presa.

Echipele probabile:

U Craiova: Pigliacelli-Martici, Balasa, Acka, Vatajelu-Ivanov, Cicaldau, Bancu-Baiaram, Ivan, Nitu

Viitorul: Cabuz-Boboc, Artean, Tiru, De Nooijer-Ciobanu, Achim, Casap, Houri, Rivaldinho, Iancu