Cheta la Craiova pentru GAZON! Oltenii pun bani mana de la mana pentru a schimba gazonul: "Am vorbit cu baietii de la Peluza Nord"

Meciul Craiova - Viitorul se joaca in aceasta seara pe "Oblemenco" si gazonul se prezinta in conditii execrabile.

Gica Craioveanu a anuntat inaintea partidei cu Viitorul ca a propus la echipa sa se faca o cheta pentru a schimba gaazonul:

"Ma alatur lui Piti si o sa vorbesc cu domnul Genoiu. Am vorbit cu baietii de la Peluza Nord si cu foarta multa lume sa incercam sa punem cate 10-20 de euro fiecare sa imbunatatim gazonul, sa fie acolo o suma frumoasa. Ar fi foarte ok", a spus Gica Craioveanu.

Victor Piturca s-a declarat in mai multe randuri nemultumit de starea gazonului. Recent a spus ca pe langa faptul ca este deteriorat, suprafata emana si un miros otravitor care ii poate pune in pericol pe jucatori:

"Mirosul emanat de gazon este otravitor, poate imbolnavi orice jucator, sa nu mai vorbim de accidentari. Majoritatea jucatorilor accidentati sunt din cauza gazonului, ultimele victime sunt Cosic si Matel, unul are entorsa la glezna, altul are leziune la inghinali. Am stat 7 ore aici, ar trebui sa se ceara o aprobare la cei care ar putea interveni, pentru ca nu se mai poate juca in aceste conditii!", spunea Victor Piturca.