"VREM FCSB, SA NE LUAM REVANSA". Virusii au prins curaj si vor sa faca haos in Cupa Romaniei :) Ce a spus patronul lor dupa victoria cu Viitorul

Sanatatea Cluj a invins-o cu 1-0 pe Viitorul in saisprezecimile Cupei Romaniei.

Viitorul e out din Cupa Romaniei! Sanatatea Cluj, echipa de liga a treia, a produs marea surpriza. "Virusii" s-au impus cu 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de Rus. La final, jucatorii de la Sanatatea au cantat in vestiar celebra scandare "sa vina banii la baieti".

Aurelian Ghisa, patron Sanatatea: "Sa picam cu FCSB, sa ne luam revansa"

La finalul partidei, Aurelian Ghisa, patronul formatiei de liga a treia Sanatatea Cluj, a vorbit si el. Ghisa i-a felicitat pe jucatori si a rememorat o alta victorie a echipei sale. In urma cu 12 ani, Sanatatea elimina UTA din Cupa Romaniei.

Ghisa a spus ca si-ar dori sa intalneasca FCSB in optimi, ca sa-si ia revansa in fata ros-albastrilor.

"Dupa cum am mai spus, noi ne aparam sansa intotdeauna cand intram pe teren. Nu conteaza cine este adversarul, noi jucam la fel! Iar daruirea jucatorilor spune totul. Am fost o echipa, am aratat bine ca si echipa.

Daca ma duc putin in istorie, este o coincidenta poate, in 2007, tot in 26 septembrie, eliminam UTA la Cluj, cu acelasi scor. La 12 ani distanta, acelasi scenariu. Nu stiu de unde vine chestia asta, din galaxii. Asa a fost sa se scrie istoria.

Mai bine ca nu am intrat eu. Decat sa ajungem in prelungiri... A fost mai bine fara mine in teren. Jucatorii s-au exprimat extraordinar, au avut atitudine, ii felicit.

Speram in sansa noastra, dar nu am crezut ca putem invinge Viitorul.

Sa vina banii la baieti... trebuie sa gandesc bine situatia ca sa-i motivez pentru urmatorul meci.

Dupa ce am eliminat Viitorul, chiar nu mai conteaza cu cine vom juca. Vom incerca sa jucam la fel, cu aceeasi atitudine. Chiar daca suntem o echipa de liga a treia, vrem sa aratam mai bine.

Jucatorii vor mai mult cu FCSB. Am opta sa jucam impotriva lor doar ca sa ne luam revansa", a spus Aurelian Ghisa.

In 2017, FCSB a invins cu 6-1 Sanatatea Cluj in Cupa Romaniei.