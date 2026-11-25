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Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.

Filipe Coelho nu se teme de Brighton

Pentru Universitatea Craiova urmează duelul cu Brighton din UEFA Conference League. Meciul se va disputa în Anglia, iar înaintea fluierului de start cele două formații au câte 7 puncte.

În conferința de presă premergătoare jocului, Filipe Coelho s-a arătat mândru de faptul că a reușit să o ducă pe Universitatea Craiova la nivelul la care să joace în fața lui Brighton.

Deși adversara oltenilor evoluează în Premier League, campionat difuzat în exclusivitate pe VOYO, Coelho s-a arătat încrezător în elevii săi, declarând că „trebuie să profite de toate momentele ofensive”.

„Va fi un meci uimitor pentru noi. Jucăm cu o echipă de top în acest moment. Este un adversar de top al Europei. Va fi o provocare pentru noi. Am ajuns aici prin prisma muncii noastre și mâine trebuie să muncim și să demonstrăm tot ce avem mai bun.

Ei au avut multe accidentări în ultimele luni. Cu toate acestea, au avut rezultate, au luptat bine în ambele competiții. Noi trebuie să profităm de anumite momente, să ne facem jocul, iar când avem mingea să ne creem ocazii”, a spus Coelho la conferința de presă.