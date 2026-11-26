CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa poloneză Industria Kielce, cu scorul de 32-25 (17-11), miercuri seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, în Grupa principală II a Ligii Campionilor la handbal masculin.

CS Dinamo București - Industria Kielce 25-32

Oaspeţii au controlat jocul de la un capăt la altul, câştigând fără emoţii, la o diferenţă de şapte goluri, după ce la pauză ecartul era de şase goluri.

Pentru campioana României au înscris Ionuţ Nistor 4 goluri, Andrei Buzle 4, Miguel Martins 4, Andraz Makuc 4, Călin Dedu 3, Lan Grbic 2, Branko Vujovic 1, Pedro Enrique Veitia Valdes 1, Mads Emil Bayer Lenbroch 1, Andrii Akimenko 1.

Ionuţ Iancu a reuşit 12 intervenţii (30,77%), iar Samir Bellahcene a apărat 4 şuturi (44,44%).

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Aleks Vlah 8, Artiom Korolek 5, Julien Bos 4, Theo Monar 4, Benoit Kounkoud 3, Faruk Yusuf 2, Piotr Jedraszczyk 2, Dylan Nahi 2, Michal Olejniczak 1, Kiril Rabcinski 1, informează Agerpres.

Dejan Milosavljev a avut 12 intervenţii (36,36%), iar Adam Morawski a reuşit să apere 2 şuturi (33,33%).

Clasamentul din Grupa principală II din Champions League

Primele patru clasate se califică în sferturile de finală, iar ocupanta locului cinci va avansa în optimile EHF European League.

Dinamo va juca următorul meci pe 2 decembrie, în deplasare, cu Magdeburg.