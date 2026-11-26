Cu Edi Iordănescu în tribună, Watford a fost condusă la această partidă de interimarul Adrian Mariappa (40 de ani). Gazdele au ratat un penalty în finalul primei reprize prin Iker Bravo, iar Blackburn a obținut victoria după penalty-ul transformat al lui Todd Cantwell, în minutul 57.

Adrian Mariappa are încredere în Edi Iordănescu după numirea lui Watford

Adrian Mariappa a vorbit după meci despre "rezultatele foarte bune" din cariera lui Edi Iordănescu și s-a arătat încrezător că fostul selecționer al României poate salva echipa de la retrogradare. Watford ocupă acum locul 20 din 24, cu 15 puncte obținute în primele 17 etape.

"Băieții trebuie să creadă în continuare. Au dat dovadă de determinare, nu s-au dat bătuți. În fotbal, detaliile fac diferența, iar în perioada asta ele înclină balanța în defavoarea noastră.

Trebuie să muncim în continuare la antrenamente. Așa îți faci singur norocul. Urmează să ne revină câțiva jucători importanți. Trebuie doar să avem din nou tot lotul laolaltă și să facem un pas înainte.

Noul antrenor are rezultate foarte bune în spate și multă experiență. Acum trebuie să tragem cu toții în aceeași direcție", a spus Adrian Mariappa.

Adrian Mariappa: "Abia aștept să stau de vorbă cu Edward"

Edi Iordănescu va debuta pe banca lui Watford în duelul de terenul ultimei clasate Derby County, sâmbătă. Mariappa și-a manifestat întreg sprijinul pentru antrenorul român.

"Avem un lot bun, dar avem nevoie ca toți jucătorii să fie disponibili. Sâmbătă ne așteaptă un meci important la Derby și știm asta.

Pentru mine, după bucuria de a juca fotbal, cea mai mare satisfacție e să antrenez. Am muncit mult în ultimele două zile. Acum abia aștept să stau de vorbă cu Edward, ca să se poată apuca imediat de treabă", a mai spus Mariappa.