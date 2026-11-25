Ciprian Marica explică nervozitatea lui Gigi Becali de la FCSB

FCSB părea într-o adevărată revenire de formă după ce Laurențiu Reghecampf s-a întors la echipă și a obținut 3 victorii în primele 3 etape. Au urmat însă patru meciuri oficiale fără gol marcat, inclusiv trei eșecuri, iar formația roș-albastră ocupă locul 9 în Superliga.

Ciprian Marica este de părere că nervozitatea arătată de Gigi Becali în ultimele zile este provocată de anumite promisiuni care i-au fost făcute și nu s-au mai îndeplinit. Fostul atacant a adus în discuție inclusiv optimismul lui Laurențiu Reghecampf din momentul instalării.

"FCSB este ieșită din formă. Există tensiune, nervozitate. Asta plecând de la patron, căruia i-au fost vândute niște lucruri care nu s-au mai adeverit.

Și anume că va câștiga următoarele 10 meciuri, că are echipă de play-off, că va câștiga următoarele 10 meciuri, că a adus jucătorii cei mai buni, că a plătit salarii. I-a luat de la CFR pe Korenica, pe Muhar. L-a luat pe Boutoutaou, l-a luat pe Drăguș. Și, totuși, să nu reușești să marchezi gol de 4 etape? E dureros", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.