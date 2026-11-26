Borcea Jr. a închiriat aparate de parfumare și ecrane LCD pentru STB

Pro Comunal Tehnick SRL (fosta Prosal Communal Technik SRL), unde Patrick Borcea figurează ca administrator, având doar doi angajați în medie în anii fiscali 2024 și 2025, a primit trei achiziții directe atribuite de Societatea de Transport Bucuresti (STB), care au o valoare cumulată de 429.192 de lei fără TVA.

Contractul din februarie 2024 cuprinde închirierea unor aparate de ambientare/parfumare pentru 36 de tramvaie pe o perioadă de un an, contra sumei de 184.896 de lei fără TVA, fiind reînnoit în aprilie 2025. De asemenea, în noiembrie 2024, firma lui Borcea jr. a furnizat către STB și două echipamente de informare internă cu ecrane LCD de 55 de inchi pentru birouri, potrivit investigației publicate de România Curată.

Tânărul afacerist, care mai este implicat în diverse firme imobiliare, este fiul lui Cristi Borcea, fostul patron al clubului de fotbal FC Dinamo București, condamnat 6 ani și 4 luni de închisoare cu executare în Dosarul Transferurilor. Patrick Borcea a ținut prima pagină a publicațiilor mondene, în 2017, când a suferit o operație de micșorare a stomacului (chirurgie bariatrică), la vârsta de 20 de ani, pentru a combate kilogramele în plus.

STB e în insolvență, are pierderi colosale, iar administratorul special jignește călătorii

Pro Comunal Tehnick SRL a raportat o cifră de afaceri de 569.443 lei și un profit de 18.155 lei, în 2025. În bilanțul contabil pentru anul 2025, STB a raportat oficial un profit net de 327.376 lei (la o cifră de afaceri de 1.8 miliarde de lei), dar compania a încheiat anul cu plăți restante de aproximativ 1.14 miliarde de lei (în principal către ANAF și furnizori). Cu tot cu penalități datoriile au depășit ulterior pragul de 1.6 miliarde de lei.

După ani în care societatea comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, deținută de Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București (CGMB), s-a ținut de giumbușlucuri financiare, primarul Ciprian Ciucu ia acum în calcul reducerea frecvenței curselor.

STB se află în insolvență din septembrie 2026, administratorul judiciar, reprezentat de politicianul Remus Borza, a propus desființarea celor 24 de linii de noapte din București, păstrând doar linia 100 (spre Aeroportul Otopeni), din cauza costurilor ridicate și a încasărilor mici. Fostul membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României din partea ALDE și PNL a stârnit controverse în spațiul public, numind o parte dintre călătorii nocturni "bețivi", "drogați" sau "păsări de noapte".