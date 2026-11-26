Costel Pantilimon (39 de ani), portar la Watford între 2016 și 2018, și-a exprimat intenția de a-l ajuta pe Iordănescu cu sfaturi în urma experienței sale.

Costel Pantilimon, pregătit să îl ajute pe Edi Iordănescu

El a explicat că pe fostul selecționer îl așteaptă o misiune dificilă. Watford se află pe locul 20 în Championship, cu 15 puncte în 16 etape, având un avans de doar trei „lungimi” față de Preston, aflată pe poziția a 22-a retrogradabilă direct.

În plus, așa cum a scris Sport.ro, Costel Pantilimon a susținut că patronii de la Watford se implică în deciziile din viața echipei, într-o manieră asemănătoare cu felul în care procedează Gigi Becali la FCSB.

„Misiunea nu este ușoară, dar în același timp campionatul este lung. Are destul de multe etape la dispoziție. Cred că îl va ajuta foarte mult și că se apropie o perioadă de transferuri.

Nu știu exact cum e format lotul, dacă sunt jucători împrumutați, dacă sunt jucători cu experiență, dacă mai există ceva din scheletul clubului. Troy Deeney era unul dintre jucătorii exponențiali ai clubului. Ținea balanța dintre club, conducere, vestiar foarte, foarte bine. A contat foarte mult. Nu știu dacă există astfel de jucători în momentul de față.

Pantilimon: „E o misiune grea, dar cred că e și un privilegiu”

Am mai spus-o și o spun și acum public. Dacă are oarecum nevoie să discutăm, pentru că nu îl cunosc personal pe Edi, oricând îl pot ajuta sub orice formă. Sunt convins că are nevoie. Nu sunt foarte mulți antrenori care să îi dea un sfat, să poată discuta concret pe fapte cu ce se întâmplă acolo.

E o misiune grea, dar cred că e și un privilegiu. Nu e ușor nici să ajungi în Premier League, nici să ajungi în Championship. Sunt foarte mulți antrenori cu nume care au trecut prin Championship. Unii au rămas, alții au mers mai departe în Premier League.

Dacă nu au mers în Premier League, s-au dus în Spania, în Germania. Campionatul este foarte competitiv, foarte bun. Clar contează pentru multă lume în ideea de a-și cumpăra jucători sau antrenori”, a declarat Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.