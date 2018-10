CRAIOVA - FCSB | Gnohere, PROVOCARE pentru Mitrita inainte de marele derby! Ce mesaj i-a transmis golgheterul FCSB. FOTO

Gnohere si Mitrita se bat pentru titlul de golgheter al Romaniei.

Craiova si FCSB disputa ultimul mare derby din turul de campionat. Chiar daca cele doua echipe sunt despartite de 5 puncte in clasament, ogoliile sunt uriase, iar oltenii vor fi impinsi de la spate de 30.000 de suporteri.

Meciul e special si pentru golgheterii celor doua echipe, Harlem Gnohere si Alex Mitrita. Atacantul oltenilor ocupa primul loc in topul marcatorilor, cu 8 reusite, la egalitate cu Tucudean. Gnohere e al treilea marcator al Ligii 1, cu 7 reusite pana acum.

Cei doi lupta sa castige titlul de golgheteri in acest sezon, dar si sa intre in istoria cluburilor de care apartin. Gnohere i-a transmis un mesaj lui Mitrita pe Instagram, facand referire si la acest aspect.

Gohere e in topul celor mai buni atacanti din istoria FCSB, in topul celor mai buni atacanti straini din istoria Ligii 1 si cel mai bun marcator strain pentru FCSB in cupele europene.

Doar Kapetanos a marcat mai multe goluri pentru FCSB decat Gnohere dintre jucatorii straini transferati de echipa ros-albastra pana acum.