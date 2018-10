CRAIOVA - FCSB | Veste uriasa pentru echipa lui Dica! Galeria revine pe stadion! Anuntul facut de suporteri

FCSB va avea din nou parte de sustinere din partea Peluzei Ros-Albastra.

Nou infiintata galerie a FCSB a boicotat ultimele partide din cauza mutarii la Voluntari si a unor declaratii date de Gigi Becali. Acestia i-a laudat pe fanii marii rivale Dinamo, despre care a spus ca ar fi impins echipa de la spate catre un nou titlu si grupele Ligii Campionilor.

Becali si-a cerut scuze, iar perioada de "exil" la Voluntari se incheie, astfel ca suporterii au revenit la sentimente mai bune.

Peluza Ros-Albastra a anuntat ca va reveni in peluza duminica, in deplasarea dificila de la Craiova, echipa care va fi sustinuta masiv de aproape 30.000 de suporteri. Arena din Banie este sold out deja pentru acest derby.

"Va e dor? Noua ne este... Duminica mergem la Craiova!!!", mesajul postat de Peluza Ros-Albastra pe Facebook. Fanii FCSB au un sector rezervat pe Oblemenco.



"Imi cer iertare public daca am deranjat cu ceva. N-a fost intentia mea sa deranjez pe nimeni. Eu am vrut sa-i ating pe cei de la Peluza Sud, nu pe cei care sunt ai nostri. Nu lasa echipa, ei trebuiau sa se bata pentru FCSB, sa se bata cu Talpan, nu sa se alieze impotriva Stelei. Imi cer iertare de 1.000 de ori in fata lor. Daca am gresit, sa ma ierte.

Eu cred ca (fanii) o sa vina (la meciuri). O sa ma ocup eu ca jucatorii sa se duca in fata galeriei dupa fiecare meci" a spus Becali la Ora Exacta in Sport.