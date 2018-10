CRAIOVA - FCSB | Premiera MONDIALA: Cea mai tare amenda din ISTORIE pentru Bancu dupa ce s-a injurat cu fanii! Ce trebuie sa faca

Bancu s-a certat cu ultrasii din peluza Craiovei dupa 1-1 cu Hermannstadt.

N-a primit doar amenda de la club. Va trebui sa le ia si tichete suporterilor la un meci din Liga 1. Bancu va plati intrarea pentru toata peluza, a decis patronul Rotaru! :)

"Am trecut peste problemele cu suporterii. Aveam ceva cu unul dintre ei, nu cu toata peluza. Am discutat, ne-am impacat pana la urma si totul e OK. Am platit amenda la club, voi cumpara si bilete pentru suporteri la un meci. Eu ii iubesc, mi-am cerut scuze. Voi decide cu domnul Rotaru la ce meci cumpar bilete, acum nu se mai poate pentru ca nu mai sunt. Dupa jocul mai putin reusit al nostru, probabil, au fost nervi din partea tuturor. La final au fost momente tensionate. Mi-a parut rau", a spus Bancu.