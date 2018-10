EXCLUSIV! Conditia pusa de Olaroiu ca sa vina la FCSB! Asta se ascunde in spatele declaratiilor lui Becali: ce i-a cerut antrenorul

Una dintre declaratiile date des de Becali are un alt motiv in spate.

Cosmin Olaroiu este aproape de o revenire total neasteptata la FCSB! Gigi Becali i-a facut o oferta incredibila - 10 milioane de euro in cazul in care duce echipa in grupele UEFA Champions League! Obiectiv realizabil, in conditiile in care FCSB are sanse mari sa fie cap de serie in fiecare tur preliminar, daca va castiga titlul.

Olaroiu nu a oferit inca un raspuns clar, insa a pus o conditie importanta: pastrarea lui Dennis Man la echipa! Tanarul jucator de la nationala U21 este deja pe lista unor cluburi importante din strainatate iar Becali are o oferta concreta pentru Man. Dorinta lui Olaroiu l-a facut pe Becali in mai multe randuri sa declare ca nu se gandeste sa-l vanda acum pe jucatorul care a implinit 20 de ani in luna august.

"Cota lor creste, creste mult. Dar creste cota si atat, nu vin si ofertele pe care le astept eu. E bine ca le creste cota, dar mai trebuie ca echipa sa ia campionatul si sa mearga in UCL", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.