EXCLUSIV! Asta e cea mai nebuna oferta facuta vreodata de Becali! Suma COLOSALA pe care o poate incasa Olaroiu la FCSB! Nici chinezii nu ii dau atat

Desi este platit regeste in China, Cosmin Olaroiu este momit cu o oferta cu adevarat spectaculoasa.

In mod oficial, postul lui Nicolae Dica nu este in pericol. Cel putin asta declara Gigi Becali. In mod neoficial insa, Becali spera sa dea un adevarat tun: aducerea lui Cosmin Olaroiu! Patronul FCSB a profitat de prezenta lui Olaroiu pentru cateva zile in Romania si i-a facut o propunere nebuna lui Olaroiu de a reveni pe banca ros-albastrilor. Practic, situatia de la Dinamo s-ar putea repeta si la FCSB - Claudiu Niculescu a fost pus pe liber dupa ce a aparut varianta revenirii lui Rednic, iar la FCSB ar fi Olaroiu varianta ideala pentru Becali care sa-i ia locul lui Dica.

Daca in alt moment ar fi refuzat, Olaroiu ezita de aceasta data. Motivul? Becali i-a facut o propunere cu adevarat incredibila! Desi castiga la Jiangsung Suning enorm, 7 milioane de euro, Olaroiu ar putea sa obtina o suma si mai mare daca revine la FCSB!

Becali i-a propus lui Cosmin Olaroiu sa revina la FCSB si sa aiba o prima pentru calificarea in grupele UEFA Champions League de 25% din potul cel mare pe care il va incasa FCSB de 40 de milioane de euro! Iar obiectivul nu este unul imposibil!

Daca va castiga titlul in acest sezon, FCSB va merge pe culoarul campioanelor catre grupele UEFA Champions League. Iar acolo are sanse mari sa fie cap de serie in fiecare tur, in ciuda eliminarii rapide din acest sezon! In actuala stagiune, FCSB i-ar fi luat locul lui Dinamo Zagreb in urna capilor de serie, jucand cu una dintre BATE Borisov, Young Boys Berna, MOL Vidi si Steaua Rosie Belgrad. Insa FCSB ar avea nevoie totusi de o surpriza in tururile preliminare pentru a fi in urna favoritelor - in acest sezon, AEK Atena (echipa cu coeficient inferior FCSB-ului) a eliminat-o pe Celtic (echipa cu coeficient superior FCSB), lucru de care a profitat Dinamo Zagreb.