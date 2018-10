CRAIOVA - FCSB | "Becali o sa ma mai rateze de foarte multe ori!" Aroganta lui Mitrita dupa oferta de la FCSB. Ce spune Bancu de plecare

Bancu si Mitrita sunt all in la Craiova. Nici nu se gandesc sa accepte oferta lui Becali.

Mitrita spune ca FCSB n-are nicio sansa sa-l aduca.

"Se va vedea pe teren valoarea mea, nu stiu daca trebuie sa ofere cineva pe mine 3 sau 5 milioane. In campionat, in meciul cu Steaua si celelalte care urmeaza, atunci se va vedea cat de bun sunt. Nu vreau sa spun cat valorez eu. Nu ma intereseaza oferta. Sunt capitan la Craiova, sunt oltean, mi-am dorit sa joc la aceasta echipa. Nu voi juca la alta echipa in Romania. Jucam frumos, avem cei mai frumosi suporteri. Cu siguranta vom pleca afara. Domnul Becali o sa ma rateze de foarte multe ori, pe langa cele doua in care m-a mai ratat", i-a transmis Mitrita.

Nici Bancu nu e tentat de FCSB: "Pretul nu putem sa ni-l decidem noi, jucatorii. Nu ne gandim la plecari, trebuie sa ajutam echipa la care suntem. Nu ma asteptam sa fiu ofertat, dar nu stau sa ma gandesc la ce face Becali. Noi vrem sa ne facem treaba si sa batem in derby".



Italianul Mangia a intervenit si el, amuzat: "Dupa ce s-a intamplat anul trecut inaintea meciurilor directe, eu ma asteptam sa fie ofertati jucatorii nostri!"